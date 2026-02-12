El Govern agilizará la medición de las cargas de trabajo de las camareras de piso en los hoteles más pequeños

La consellera de Trabajo, Catalina Cabrer, ha anunciado este martes un acuerdo para adaptar el sistema de medición de cargas de trabajo en el sector hotelero a la realidad de los establecimientos de menor tamaño. La nueva guía, que se publicará próximamente, afectará a los alojamientos de menos de 30 habitaciones y busca facilitar el cumplimiento de la normativa sin rebajar derechos ni obligaciones.

Cabrer destaca que el 60% de la planta hotelera ya había completado la medición de cargas conforme a la metodología inicial. Sin embargo, una parte relevante, especialmente pequeños hoteles, encontraba dificultades técnicas y materiales para constituir los grupos de trabajo exigidos y aplicar el procedimiento con la complejidad prevista.

"Se ha hecho un trabajo serio y riguroso, también por parte de los técnicos", subraya la consellera, quien expresa su satisfacción por el consenso alcanzado entre administración, sindicatos y patronal. El objetivo, añade, es que el inicio de la temporada turística sirva para culminar la implantación efectiva del sistema de medición.

Adaptación a la dimensión real de los hoteles

La nueva guía nace bajo una premisa clara: no es lo mismo un hotel de 500 habitaciones que uno de 20. El grupo de trabajo encargado de las mediciones estará acorde a la dimensión del establecimiento, simplificando la estructura exigida hasta ahora en los alojamientos más pequeños.

La consellera insiste en que se trata de una simplificación burocrática, no de una reducción de derechos. En todos los casos, la medición deberá contar con la supervisión de un técnico en prevención de riesgos laborales que garantice que las condiciones de trabajo sean las adecuadas para las trabajadoras.

Entre las novedades, la guía permitirá utilizar como referencia la habitación más compleja del establecimiento por materiales, ubicación o características para realizar la medición. Esa evaluación servirá como base para extrapolar el estudio al resto de unidades, siempre bajo criterios técnicos. Habrá una guía "madre", pero también un enfoque más práctico y didáctico para que los pequeños establecimientos no perciban el proceso como una barrera técnica insalvable.

No se ha fijado una fecha para que el 100% de los establecimientos haya completado la medición, aunque desde la Conselleria confían en que la nueva herramienta tenga efectos positivos y permita avanzar con mayor agilidad.

Respaldo sindical

José García Relucio, secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, valora el acuerdo como "un día para agradecer el trabajo realizado" por la Conselleria y el IBASSAL junto a organizaciones sindicales y empresariales. El sindicato subraya que existía un número importante de establecimientos, sobre todo pequeños hoteles, que no estaban logrando completar la medición.

La línea roja, recalca, se sitúa en los alojamientos de hasta 30 habitaciones. A partir de ese umbral, se mantiene la metodología original. Para UGT, la simplificación es relevante porque permite garantizar que la medición de cargas esté siempre respaldada por un técnico en prevención de riesgos laborales.

Ana Ordoñez, de la Federación de Servicios de CCOO de Baleares, destaca que la herramienta es útil y necesaria, especialmente en un sector donde resulta difícil que la representación legal de los trabajadores esté presente en todos los centros. Poder extender el estudio de cargas a las trabajadoras permitirá, según afirma, mejorar sus condiciones laborales.

Satisfacción empresarial

La patronal hotelera, representada por la FEHM, expresa también su satisfacción. La vicepresidenta ejecutiva y portavoz, María José Aguiló, considera que se da cumplimiento a una necesidad detectada durante la aplicación inicial de la guía y que se ha respetado el calendario previsto.

Desde la federación subrayan que no se ha perdido la esencia del documento original. La nueva guía sería, en palabras del sector, un spin off que mantiene el núcleo técnico, pero adapta la metodología a la realidad de los establecimientos con mayores dificultades.

"Estábamos ante una situación nueva y un objetivo muy ambicioso que no se había hecho nunca", señala. Tras detectar qué hoteles no podían completar el trabajo por su complejidad técnica, se optó por introducir esta adaptación sin rebajar el rigor. La FEHM anuncia además la organización de jornadas informativas dirigidas a las empresas afectadas para explicar el funcionamiento de la nueva guía y facilitar su implantación.