El senador propio de Formentera desata un choque frontal entre PP y PSOE

La admisión a trámite en el Congreso de la proposición de ley para que Formentera pueda elegir un senador propio ha reavivado la confrontación política entre Partido Popular y PSOE en Balears. La iniciativa, impulsada desde el Parlament balear, supone el primer paso para modificar el artículo 69.3 de la Constitución y permitir que la menor de las Pitiusas deje de compartir circunscripción con Ibiza en las elecciones al Senado. En la votación que tuvo lugar este martes en Madrid, todos los grupos políticos votaron a favor de la propuesta, menos Vox, que votó en contra, y el PP y UPN, que se abstuvieron. Este posicionamiento ha desatado las críticas y la preocupación por el futuro de la iniciativa, ya que la reforma constitucional requiere tres quintos de los votos de la Cámara Alta y la mayoría absoluta del Senado para prosperar.

El Partido Popular de Formentera ha celebrado este miércoles la admisión a trámite de la propuesta y ha reafirmado su compromiso con que la isla tenga voz propia en la Cámara Alta. No obstante, ha justificado su abstención en la votación como una decisión de "prudencia" ante una reforma constitucional que, subrayan, se produce en un contexto de "inestabilidad política" y de "falta de credibilidad" del Gobierno central.

Los populares advierten al PSOE de que no utilice la tramitación para introducir modificaciones ajenas a la creación del senador propio y recalcan que la reforma "no es un cheque en blanco" para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Según el PP, la abstención permite que la iniciativa siga su curso parlamentario al tiempo que deja claro que no respaldarán cambios constitucionales que excedan el objetivo específico de Formentera.

En la misma línea se ha manifestado en Palma Sebastià Sagreras, portavoz del PP Balears en el Parlament, negando que la abstención sea una "traición" a Formentera, como la ha calificado el socialista Iago Negueruela en declaraciones a la prensa. "Una traición histórica es la que tuvo el partido socialista de Formentera, por ejemplo, con la aprobación del deslinde Costas en contra de las empresas y familias de la isla, o la traición del PSOE balear cuando los enfermos oncológicos estaban obligados a ser atendidos por teléfono por médicos que estaban en Mallorca", ha denunciado. Sagreras ha asegurado que los populares seguirán defendiendo que la pitiusa del sur tenga su propio senador y que votarán a favor en la votación final con una condición: "Si el PSOE y sus socios no aprovechan la reforma de la Constitución para introducir temas como, por ejemplo, que las Illes Balears no tengan autonomía fiscal, algo con lo que nos vienen amenazando hace tiempo".

Así mismo, Sagreras ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que la reforma constitucional incluya la posibilidad de que "los 15.000 inmigrantes irregulares regularizados la semana pasada sin certificado de no tener antecedentes puedan votar en las próximas elecciones".

Desde el PSOE, la interpretación ha sido radicalmente distinta. El secretario general de los socialistas de Formentera, Rafa Ramírez, ha calificado la abstención de los populares de "traición política" a la ciudadanía de la isla y ha acusado al PP de romper un consenso que, según ha recordado, se había mantenido durante dos décadas en torno a esta reivindicación histórica. Ramírez sostiene que Formentera tiene derecho a disponer de representación directa en el Senado y advierte de que, si no se logra la reforma, la isla perderá "peso político y capacidad de influencia".

La diputada socialista Pilar Costa, encargada de defender la iniciativa en el Congreso, ha lamentado que el PP no votara a favor pese a que la propuesta había contado con un amplio respaldo en el Parlament balear, incluidos los propios populares en fases anteriores. Costa ha recordado que la reforma constitucional exige una mayoría cualificada y que, sin el apoyo del PP, será "imposible" sacarla adelante.

En la misma línea, la diputada Milena Herrera ha pedido explicaciones al Partido Popular y ha exigido que aclare su posición para no poner en riesgo una demanda que, según ha subrayado, lleva más de veinte años planteándose desde Formentera.

El portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament, Iago Negueruela, ha ido más allá y ha calificado de "vergonzoso" que se defendiera públicamente la causa y después no se votara a favor.

La reforma constitucional inicia ahora su tramitación parlamentaria en un escenario en el que el respaldo del Partido Popular será determinante para alcanzar la mayoría reforzada que exige la Carta Magna. Mientras los socialistas apelan a la igualdad territorial y a la necesidad de que Formentera tenga voz propia en la cámara de representación territorial, el PP insiste en que actuará con vigilancia para que la reivindicación de la isla no se utilice como vehículo para otras reformas de mayor alcance.

El debate sobre el senador propio, reivindicación histórica vinculada al desarrollo institucional de Formentera desde la creación de su Consell Insular, vuelve así al centro de la agenda política con un desenlace aún incierto y condicionado a los equilibrios en las Cortes Generales.