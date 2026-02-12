Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Forbes Travel Guide otorga 4 estrellas al hotel St. Regis Mardavall

El resort de Punta Negra entra en la lista 2026 de los Star Awards, un ranking internacional basado en inspecciones anónimas y con foco prioritario en la calidad del servicio.

Redacción Digital

Palma

El St. Regis Mardavall Mallorca Resort, situado en Punta Negra (Calvià), ha sido distinguido con 4 Estrellas en los Forbes Travel Guide Star Awards 2026, una de las clasificaciones internacionales más reconocidas del turismo de alta gama y que se decide tras evaluaciones realizadas por inspectores anónimos.

El reconocimiento sitúa al hotel mallorquín dentro de una selección global de establecimientos valorados por su excelencia en el servicio, la atención al detalle y la experiencia del huésped.

Suites renovadas, mayordomo y gastronomía con estrella Michelin

Ubicado a orillas del Mediterráneo y rodeado de jardines, el St. Regis Mardavall destaca por sus suites recientemente renovadas con vistas al mar y por el servicio de mayordomo característico de la marca.

En el apartado culinario, el resort subraya su oferta encabezada por Es Fum, restaurante con estrella Michelin, además de Terra (cocina mediterránea) y Mar Sea Club, con una propuesta inspirada en el Mediterráneo y guiños latinoamericanos.

Qué son los Star Awards de Forbes Travel Guide

Los Star Awards 2026 corresponden a la 68ª edición del listado anual de Forbes Travel Guide. La organización remarca que su sistema de estrellas se basa en inspecciones independientes y que prioriza el servicio como elemento clave de la experiencia.

“Los nuevos ganadores… muestran una evolución del lujo”, señaló Amanda Frasier, presidenta de Estándares y Clasificaciones de Forbes Travel Guide, al presentar la edición 2026.

