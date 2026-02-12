Fallece el exdiputado del Parlament Carlos Veramendi

El que fuera diputado del PP en el Parlament, conseller electo del Consell de Mallorca y regidor en el Ayuntamiento de Palma, Carlos Veramendi, ha fallecido, según ha informado este jueves la presidenta del partido en las Islas y líder del Ejecutivo balear, Marga Prohens.

"Conmocionada tras recibir la noticia del fallecimiento de quien fue diputado en el Parlament, conseller electo en el Consell de Mallorca y regidor en el Ayuntamiento de Palma", ha declarado Prohens en la red social X, donde también ha calificado a Veramendi como "un trabajador incansable, discreto, un hombre de partido y siempre comprometido con sus ideas y con el PP de Baleares".

La presidenta del Govern también ha trasladado su pésame a la familia y amigos del exdiputado y ha asegurado que es "un día triste para la familia del PP de Baleares".

"Compromiso con el servicio público"

También el PP se ha pronunciado sobre este fallecimiento lamentando profundamente en un comunicado la muerte del 'popular' y asegurando que su trayectoria "estuvo siempre marcada por el compromiso con el servicio público y la defensa de los intereses" de las Islas.

Según han hecho hincapié, Veramendi destacó por su capacidad de trabajo, discreción y su firme defensa de los valores del PP. "Su trabajo y su implicación dejan una huella profunda en el ámbito político y también en el personal, donde siempre fue reconocido por su calidad humana, su lealtad y su vocación de servicio", han añadido.

Noticias relacionadas

"En estos momentos de dolor, desde el PP de Baleares queremos trasladar nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y a todos sus compañeros", han concluido.