Doce sociedades del Grupo Capuccino han puesto recursos individuales contra el Govern por las ayudas COVID

Doce empresas integrantes del Grupo Capuccino, la famosa firma mallorquina dedicada a la restauración y la hotelería, han interpuesto recursos individuales contra el Govern, que reclama la devolución parcial de las ayudas concedidas durante la pandemia de la COVID-19.

Estas sociedades han recurrido a la jurisdicción contenciosa administrativa, una vez agotada la vía administrativa, según adelantó ayer este diario. En estos momentos, según el grupo empresarial, están en tramitación ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) doce recursos contenciosos individuales interpuestos por distintas empresas del Grupo Capuccino. Otras fuentes consultadas han precisado que la fase de tramitación está prácticamente acabada y que las sentencias por estos procedimientos podrían demorarse al próximo año.

Los actos administrativos de la comunidad autónoma que acordaron el reintegro parcial para cada empresa de las ayudas individualmente otorgadas y percibidas tienen su ejecución actualmente suspendida, ya que la Sala del TSJB estimó todas y cada una de las peticiones de medida cautelar de suspensión formuladas de forma independiente por cada una de las sociedades recurrentes. Así, no se ha devuelto parte del dinero recibido, hasta que no acabe el procedimiento judicial.

El Grupo Capuccino defiende que la razón por la que la administración autonómica ordenó que se retorne parte de las ayudas otorgadas responde a distintas circunstancias aplicables individualmente a la cantidad percibida “autónomamente” por cada una de las empresas, lo que motiva la tramitación de estos procedimientos contencioso administrativos de manera completamente independiente. El Govern mantiene la postura contraria al fraccionamiento.

Descarta acumular los procedimientos

La Sala de lo contencioso administrativo del TSJB rechazó la petición de acumulación de los procedimientos formulada por el Govern mediante una providencia dictada el pasado 4 de noviembre de 2024. Este hecho “prueba inequívocamente el carácter independiente de cada uno de ellos”, según el grupo empresarial de restauración.

La suma de las cuantías que reclama la administración autonómica por las ayudas COVID concedidas en su día es inferior a los 3,6 millones de euros, según el Grupo Capuccino, que no ha aportado el dato concreto. Otras fuentes solventes han apuntado incluso a que se rebasa esa cifra.

Finalmente, el grupo empresarial ha subrayado que se trata de procedimientos independientes, basados en hechos individualizados para cada una de las sociedades recurrentes, correspondientes a expedientes administrativos perfectamente diferenciados que el Govern jamás llegó a acumular. Según su versión, las ayudas fueron solicitadas en los términos que marcaba la norma en los tiempos del Pacto de Progreso, una posición que discute el actual Ejecutivo balear.

Igual que esta docena de recursos contencioso administrativos, los tribunales del archipiélago están recibiendo desde hace meses un aluvión de pleitos por parte de empresas y autónomos por las ayudas recibidas en pandemia que ahora la administración está revisando y en muchos casos está reclamando la devolución de parte del dinero.