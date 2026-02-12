El Consell de Mallorca mantendrá el techo de plazas turísticas y descarta una reducción "urgente" en esta legislatura

El Consell de Mallorca no reducirá el techo de plazas turísticas en esta legislatura, tal y como había anunciado en 2024. Así lo ha confirmado este jueves el conseller de Turismo, Guillem Ginard, durante el pleno de la institución insular, donde ha defendido que el actual marco normativo ya impide aumentar la oferta y que una rebaja inmediata a través del Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos (PIAT) sería "irresponsable".

Ginard ha defendido que "esta legislatura no se ha incrementado ninguna plaza en Mallorca" y ha recordado que el decreto de contención turística presentado por el Govern permitió mantener la moratoria de plazas, al tiempo que emplaza a los consells a realizar estudios de carga que, en el futuro, "servirán para ajustar el techo de plazas, no para inflarlo". En este sentido, ha insistido en que "sería irresponsable hacer una reducción improvisada y poco madurada".

El conseller ha subrayado que el límite actual no ha aumentado y que el Consell está aplicando "contención real", apostando por "crecer en valor y no en volumen", situándose en la misma línea que el Ejecutivo autonómico en este aspecto. Por ello, ha afirmado con rotundidad: "No consideramos urgente una reducción de las plazas a través del PIAT, ya que el decreto ya impide crecer en plazas".

Durante el debate, Ginard también ha reprochado a la oposición sus críticas y ha recordado que en etapas anteriores se aprobaron nuevas plazas turísticas. "Lo más sorprendente de este debate no son las cosas que se dicen, sino quién lo dice", ha señalado, antes de añadir que el anterior pacto llegó a fijar el límite en 430.000 plazas, mientras que el actual gobierno "practica la contención".

Según lo anunciado por el propio Consell de Mallorca en 2024, ibas a pasarse de un techo de plazas de 430.000 a 412.000, lo que supondría unas 18.000 plazas menos; un descenso del 4,2%.

"Han renunciado a la lucha contra la masificación"

Desde la oposición, MÉS per Mallorca ha acusado al equipo de gobierno de haber abandonado la contención turística. La portavoz ecosoberanista en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha asegurado que las palabras del conseller confirman que el PP "ha renunciado definitivamente a la lucha contra la masificación turística".

Según Perelló, el hecho de que el gobierno insular "no considere urgente una reducción formal del techo de plazas turísticas" demuestra que "ha abandonado cualquier política real de contención turística y ha optado por mantener el mismo modelo que está saturando Mallorca". La portavoz ecosoberanista ha recordado que el ejecutivo anunció en varias ocasiones medidas como la reducción del techo de plazas, pero "ninguna de estas iniciativas se ha materializado".

Perelló ha vinculado esta situación con los problemas de vivienda y presión sobre el territorio: "Cuando el PP dice que no es urgente reducir plazas turísticas, lo que dice es que no considera urgente el problema de la vivienda, la saturación de carreteras o la pérdida de calidad de vida de la gente de Mallorca".

La portavoz de MÉS ha acusado además al gobierno de "traicionar a la ciudadanía" y de convertir el techo de plazas en "un simple eslogan político sin voluntad real de aplicarlo", al tiempo que ha reclamado medidas de decrecimiento turístico y diversificación económica.

El debate sobre abrir Mallorca a nuevos mercados turísticos

El pleno también ha abordado la estrategia de promoción exterior y la apertura a nuevos mercados emisores. El conseller electo del PSIB en el Consell de Mallorca, Andreu Serra, ha pedido al gobierno insular que explicara su posicionamiento tras el anuncio de promoción en Emiratos Árabes, Qatar y Arabia Saudí. Serra ha cuestionado si, en el contexto actual, no sería más adecuado reforzar los mercados ya consolidados y ha preguntado si el Consell seguirá impulsando estas acciones promocionales.

Ginard ha defendido que hablar de turismo en Mallorca "no es solo hablar de estadísticas, sino de trabajo, oportunidades y del motor económico de esta tierra", y ha apelado a la prudencia con ironía: "Los experimentos los tenemos que hacer con gaseosa". Ha recordado que miles de familias dependen directa o indirectamente del sector y que "Mallorca no puede prescindir del turismo, hay que gestionarlo mejor".

El conseller ha explicado que el objetivo no es decidir si se quiere turismo, sino "qué turismo queremos y cómo lo repartimos a lo largo del año", en línea con lo trasladado por el sector. En este contexto, ha afirmado que el Consell apuesta por abrir nuevos mercados emisores, aunque "cuidando mucho los mercados consolidados que aportan la mayor parte de visitantes".

Según Ginard, la diversificación puede contribuir a un modelo más sostenible y desestacionalizado: el objetivo es atraer a un visitante que no solo busque sol y playa, sino que pueda disfrutar durante todo el año de la cultura, tradiciones, artesanía o museos. Además, ha señalado que la conexión aérea con Etihad anunciada en FITUR "no solo abre la puerta a mercados asiáticos, sino que ofrece más posibilidades de viajar a los residentes".

En respuesta a las críticas sobre la promoción en países con cuestionamientos en materia de derechos humanos, Ginard ha evitado centrar el debate en ese aspecto y ha planteado la cuestión en términos de modelo turístico: "La pregunta es muy sencilla: ¿queremos una Mallorca que hierva tres meses o una Mallorca viva todo el año?".