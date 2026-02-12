El puerto de Ibiza, cerrado por el fuerte viento

El puerto de Ibiza permanece cerrado por fenómenos costeros debido al temporal de viento y mala mar ocasionados por la borrasca 'Nils'. El cierre ha sido comunicado por la Autoridad Portuaria de Baleares a través de su red social X.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para las Islas Baleares un aviso naranja (peligro importante) por viento, con rachas máximas previstas de hasta 90 km/h, de componente oeste, en la franja horaria comprendida entre las 7 y las 12 horas.

Además, Aemet mantiene el aviso por fenómenos costeros, con previsión de viento del oeste de 55 a 70 km/h (fuerza 7 a 8) y olas de 3 a 4 metros, con una ola individual máxima que podría situarse entre 6 y 8 metros.

En la tarde del miércoles, la empresa Baleària había anunciado la cancelación de sus servicios marítimos entre Dènia, Palma e Ibiza, en ambos sentidos, del fast ferry 'Eleanor Roosevelt' a causa del fuerte viento y el oleaje previsto para este jueves en las costas de Baleares.

El cierre del puerto se mantendrá condicionado a la evolución del episodio de viento y oleaje durante las próximas horas.