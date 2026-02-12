La borrasca Nils sacude Mallorca: la Aemet registra rachas de hasta150 km/h y mantiene avisos por viento y mala mar

La borrasca Nils ha golpeado con fuerza este jueves a Mallorca, dejando rachas de viento extremas que han alcanzado los 150 kilómetros por hora en la Serra d’Alfàbia, según los últimos datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La intensidad del viento ha obligado a mantener activados los avisos de nivel naranja en buena parte del territorio, tanto por viento como por fenómenos costeros, en una jornada marcada por condiciones meteorológicas muy adversas.

Durante las últimas horas, el viento ha soplado con fuerza en numerosos puntos de la isla. Además del récord en la Serra d’Alfàbia, se han registrado rachas de 102 km/h en Cabrera, 91 km/h en Binissalem, 87 km/h en el Dique del Oeste de Palma, y 86 km/h en Calvià y el Far de Capdepera. También destacan los 81 km/h en Son Bonet, 80 km/h en Pollença, y valores por encima de los 70 km/h en localidades del Pla, el Migjorn y el Llevant como Petra, Sineu, Manacor, Portocolom o Campos.

Alerta naranja

Aemet ha explicado que el temporal está asociado al paso de frentes atlánticos que afectan a la Península y Baleares. En el caso de Mallorca, se trata de una situación de transición tras el paso del primer frente ligado a la borrasca Nils. El viento, de componente oeste, está soplando con mucha intensidad, especialmente en zonas elevadas y cabos, donde se han registrado las rachas más violentas.

La alerta naranja por fenómenos costeros se mantiene vigente en todo el litoral mallorquín, donde se prevén olas significativas y condiciones peligrosas para la navegación y las actividades marítimas. También se mantiene el aviso por viento fuerte en el interior, norte y nordeste de la isla, donde las rachas podrían seguir superando los 90 km/h durante el día.

La previsión para el resto de este jueves señala cielos poco nubosos con algunas nubes altas, un descenso generalizado de las temperaturas, sobre todo en las máximas, y una disminución progresiva del viento a partir de la noche, cuando tenderá a ser flojo o moderado.

Oriana toma el relevo

Sin embargo, la inestabilidad no dará tregua. Según la Aemet, el viernes estará marcado por la llegada de una nueva Borrasca, Oriana, que traerá cielos cubiertos y lluvias, que podrían ir acompañadas de tormentas y granizo pequeño, especialmente a partir del mediodía. Las temperaturas seguirán bajando, y el viento volverá a ganar fuerza, esta vez del oeste y noroeste, con rachas que podrían alcanzar los 80 km/h en la Serra de Tramuntana y los 100 km/h en zonas de cumbre. Por ello, se ha activado ya el aviso amarillo en la sierra por viento fuerte y en la costa por fenómenos adversos.

El episodio de viento extremo provocado por la borrasca Nils deja una jornada de máxima precaución en Mallorca, con condiciones peligrosas tanto en tierra como en el mar. Este temporal se enmarca en una dinámica de circulación atlántica muy activa que, según los modelos meteorológicos, continuará afectando al archipiélago en los próximos días.