Bombers de Mallorca efectúan 44 actuaciones en la isla por el vendaval causado por la borrasca Nils

Bombers de Mallorca han realizado un total de 44 actuaciones en la isla relacionadas con el vendaval provocado por la llegada de la borrasca Nils a la isla. La inmensa mayoría de las intervenciones, un 65%, han estado relacionadas con la caída de árboles mientras que el resto ha respondido al desprendimiento de diversos elementos urbanos.

La mayoría de las actuaciones de Bombers de Mallorca han tenido lugar en Inca, con 14 intervenciones. A continuación han tenido que actuar en Calvià en 11 casos, siete en Sóller, cinco en Alcúdia, tres en Manacor, dos en Llucmajor y otros tantos en Artà. Un total de 16 situaciones delicadas han sido solucionadas gracias a su intervención directa.

Por lo que respecta a Calvià, agentes de la Policía Local y Bombers de Mallorca se han tenido que movilizar por diversos núcleos urbanos del municipio. La mayoría han estado relacionadas con caída de árboles sobre la calzada y con desprendimiento de elementos urbanos.

Así, la caída de árboles ha provocado cortes parciales de tráfico en la avenida Rei Jaume I de Santa Ponça, en la calle Bonavida y en la calle Serral de es Capdellà. En la Gran Vía Puig Tomir se ha tenido que intervenir por la caída de un tronco sobre un vehículo.

Temporal de viento en Palma / B. Ramon

Zonas de riesgo

Los servicios de emergencia han tenido que asegurar un toldo desprendido en el Bulevar de Peguera y un cartel publicitario en la avenida s'Olivera de Magaluf, junto a la discoteca BCM. La presencia de cableado colgando en la zona de Can Ros ha motivado la suspensión de una línea de Gesa en la zona de Línea Falco, en Palmanova. Ante el riesgo de caída en la avenida de Santa Ponça, junto al Colegio Morisca, se han realizado una serie de intervenciones preventivas. Otro tanto en la calle Duque de Extremera, en la zona del parque.

No obstante todas las vías que presentaban obstáculos por la caída de objetos en la calzada han sido despejadas en el municipio o han sido debidamente señalizadas por agentes de la Policía Local de Calvià, Protección Civil y la Brigada Municipal. Las tareas de revisión se mantienen en zonas sensibles como la Ma-1015, junto a la perrera municipal y la calle Tords. En estos puntos se han localizado pinos con riesgo de caída.