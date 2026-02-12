Baleares pierde población en el último trimestre de 2025, pero cierra el año con 9.701 residentes más

Baleares cerró 2025 con una paradoja demográfica: perdió población en el último trimestre del año, pero consolidó un crecimiento notable en el conjunto del ejercicio. El archipiélago registró entre octubre y diciembre una ligera caída del 0,07%, un ajuste casi imperceptible (933 personas menos) en términos absolutos, aunque suficiente para convertirlo en la única comunidad autónoma con retroceso trimestral. Sin embargo, el balance anual mantiene un tono claramente expansivo.

A 1 de enero de 2026, la comunidad autónoma alcanzó los 1.259.545 habitantes. Son 9.701 residentes más que un año antes, lo que equivale a un incremento del 0,7%. La cifra consolida la tendencia de crecimiento demográfico que las islas vienen experimentando en los últimos años, sostenida tanto por la dinámica interna como, especialmente, por el componente migratorio.

Los datos son provisionales y proceden de la ‘Estadística Continua de Población’ publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que dibuja un escenario de estabilización tras varios trimestres de incrementos continuados. El leve retroceso final no altera el saldo anual positivo, pero sí introduce un matiz en la evolución reciente.

El descenso del 0,07% en el cuarto trimestre convierte a Baleares en la única comunidad autónoma que cerró el año con números rojos en ese periodo. Se trata de una variación mínima, pero relevante en un contexto nacional de crecimiento generalizado.

Más mujeres y más extranjeros

La estructura demográfica mantiene una ligera mayoría femenina. En Baleares residen actualmente 632.326 mujeres, que representan el 50,2% del total, frente a 627.219 hombres (49,8%). En términos interanuales, la población femenina creció un 0,8%, una décima más que la masculina, que aumentó un 0,7%. La diferencia es reducida, pero constante.

El crecimiento poblacional en Baleares se apoya tanto en el aumento de residentes con nacionalidad española como extranjera, aunque el dinamismo es mayor en este segundo grupo. La población española aumentó en 6.261 personas en el último año (+0,6%), hasta situarse en 985.214 residentes. Por su parte, la población extranjera creció en 3.440 personas, un 1,6% más, alcanzando los 274.331 residentes.

Este diferencial confirma que la aportación migratoria sigue siendo un factor estructural en la evolución demográfica balear. El archipiélago, con un mercado laboral intensivo en servicios y una fuerte proyección internacional, continúa atrayendo población procedente del exterior.

España alcanza un máximo histórico de población

El contexto nacional refuerza la lectura de crecimiento. A escala estatal, la población residente en España aumentó en 81.520 personas durante el cuarto trimestre de 2025 y se situó en 49.570.725 habitantes a 1 de enero de 2026, el valor más alto de toda la serie histórica. En términos anuales, el crecimiento estimado fue de 442.428 personas, una cifra que evidencia el fuerte impulso demográfico del último año.

Durante el cuarto trimestre, todas las comunidades autónomas ganaron población salvo Baleares. Los mayores incrementos porcentuales se produjeron en la Comunitat Valenciana (0,34%), Castilla-La Mancha (0,27%) y la Comunidad de Madrid (0,24%). También creció la población en la ciudad autónoma de Ceuta, mientras que descendió en Melilla.

El comportamiento de Baleares refleja una doble dinámica. Por un lado, el archipiélago suma habitantes en el cómputo anual y supera con holgura el umbral de los 1,25 millones de residentes. Por otro, el retroceso del último trimestre introduce una señal de posible desaceleración tras varios periodos de avances sostenidos.

Con una población cada vez más diversa y con un peso creciente de los residentes extranjeros, Baleares consolida su volumen demográfico en un contexto nacional de máximos históricos. El desafío a partir de ahora no será únicamente crecer, sino gestionar ese crecimiento.