La mallorquina Maca de Castro se suma a la campaña para proteger la anguila europea: “Angulas no, gracias”

La chef mallorquina Maca de Castro es una de las voces de la alta cocina española que se han unido a la campaña del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para pedir que la anguila europea sea declarada especie ‘En peligro de extinción’ e incorporada al Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE).

En el vídeo difundido por el Ministerio, De Castro aparece junto a otros referentes gastronómicos como Andoni Luis Aduriz, Joan Roca, Yolanda León, Diego Guerrero, Ángel León, Jesús Sánchez, María Gómez, Isabel Álvarez y Beatriz Sotelo. Todos ellos adaptan el conocido lema de los años 80 para lanzar un mensaje claro: “Angulas no, gracias”.

Una llamada desde la alta cocina

La campaña recupera el espíritu del histórico eslogan “Pezqueñines ‘¡No, gracias! Debes dejarlos crecer”, que arrancó en 1983 para evitar la pesca, distribución y consumo de peces inmaduros. Más de cuatro décadas después, el mensaje se actualiza con el mismo objetivo de concienciación, esta vez centrado en la crítica situación de la anguila.

Desde Transición Ecológica subrayan que no están solos en la defensa de esta medida. La propuesta está “respaldada por científicos, asociaciones e incluso representantes de la alta cocina española”, entre los que se encuentra la chef mallorquina.

La propuesta, de nuevo sobre la mesa

La iniciativa para proteger la anguila figura en el orden del día de la próxima reunión del Comité de Flora y Fauna que tendrá lugar el martes 17 de febrero.

En el vídeo, la vicepresidenta tercera y ministra del ramo, Sara Aagesen, recuerda que no es la primera vez que se intenta sacar adelante la medida: “Ya lo intentamos en el año 2020 y lo volvimos a intentar hace poco más de un año, no conseguimos el consenso por parte de las comunidades autónomas. Ahora lo volvemos a intentar”.

Una especie en situación “insostenible”

Durante la pieza audiovisual se explica también la singular biología de la anguila europea, que nace en el Mar de los Sargazos, en pleno Atlántico, y emprende un largo viaje hasta las costas europeas, donde se transforma en angula. Tras años en ríos y costas, regresa al lugar de origen para reproducirse y morir.

Según se expone en el vídeo, a las costas españolas está llegando “menos del 10% de las angulas” que hace unas décadas. Entre las principales amenazas que afronta la especie destaca la sobrepesca. “La situación es sencillamente insostenible, por eso es necesario declarar la anguila en peligro de extinción”, subraya la ministra.

Con su participación en esta campaña institucional, Maca de Castro se suma a la defensa de un “tesoro único de nuestra biodiversidad”, en una acción que busca frenar el consumo de angulas y favorecer la recuperación de la especie antes de que su declive sea irreversible.