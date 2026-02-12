El aeropuerto de Palma registra algunos retrasos por el fuerte viento

El aeropuerto de Palma registra algunos retrasos este jueves por las fuertes rachas de viento que está dejando la borrasca Nils.

Según la información de Aena, desde primera hora de este jueves el aeródromo palmesano está anotando una decena de retrasos tanto de salida como de llegada.

Especialmente significativas son las demoras con Barcelona, donde las aerolíneas han informado a Aena que han subido hasta los 44 los vuelos cancelados.

En el aeropuerto la velocidad media del viento es de 61 km/h y la racha máxima es de 92,5 km/h, y la previsión es que se mantengan estas condiciones hasta las 19 horas, han informado fuentes de Aena.

Noticias relacionadas

La directora del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Sarai Sarroca, ha avisado de que a primera hora de este jueves se está en un "momento álgido" de viento, al que le quedan entre 5 y 6 horas.