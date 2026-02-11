El ultimátum de Educación incendia la Mesa Sectorial: los sindicatos tachan de "rabieta" y "amenaza" el calendario de Vera

La Mesa Sectorial de Educación celebrada este lunes no solo no despejó las dudas sobre el futuro de las oposiciones docentes en Baleares, sino que ha abierto una brecha de desconfianza entre la Conselleria de Educación y Universidades y los representantes de los trabajadores. El conseller Antoni Vera ha puesto sobre la mesa una elección que los sindicatos consideran un "chantaje" en toda regla: o las oposiciones se adelantan al 9 y 10 de mayo, o se posponen hasta el 17 y 18 de octubre de 2026. Esta propuesta, lanzada con apenas 72 horas para ser contestada, ha provocado una reacción airada de las fuerzas sindicales, que denuncian una gestión basada en la "improvisación" y el "desprecio" a la planificación de los aspirantes.

Desde el sindicato STEI la sensación tras la reunión es de "absoluta estupefacción". Fuentes sindicales describen la actitud del conseller como la de quien tiene una "rabieta" porque no se ha aceptado de buen grado el adelanto a mayo. Según explican desde el sindicato, la administración intenta ahora justificar la opción de octubre alegando que ya se había mencionado anteriormente, una afirmación que el STEI desmiente categóricamente al señalar que en los borradores y documentos técnicos "no figuraba ni una sola referencia al mes de octubre".

El sindicato subraya que no se puede jugar así con los calendarios de estudio de los docentes, y lamenta que se utilice un "comentario de pasada" hecho en la anterior Mesa Sectorial para intentar validar ahora una propuesta que no tiene base técnica en los documentos de negociación.

Comportamiento infantil

Por su parte, el sindicato UOB ha sido todavía más contundente en sus críticas al comparar el comportamiento de Vera con el de un niño de tres años. En una nota de prensa emitida tras la mesa, el sindicato afirma que la Conselleria está utilizando la etapa 0-3 no solo como un objetivo educativo, sino como un modelo de conducta política. Para UOB, la alternativa de octubre no es una opción real, sino una "amenaza" y una penalización dirigida a los docentes por no haber aceptado la propuesta de adelanto a mayo.

Desde UOB insisten en que obligar a los sindicatos a decidir en poco más de tres días un cambio tan sustancial es "un desprecio a la Mesa Sectorial y a los propios opositores". El sindicato recuerda que cualquier modificación de este calado debería haberse planteado con al menos un año de antelación para que los trabajadores pudieran planificar su vida personal y profesional. Además, advierten de que retrasar las pruebas a octubre supone, de facto, "eliminar las oposiciones del curso escolar vigente", lo que dejaría el inicio del próximo curso 2026-2027 en una situación de "incertidumbre" respecto a las nuevas incorporaciones de funcionarios.

El trasfondo de este conflicto parece encontrarse en la experiencia del pasado verano. La Conselleria de Educación sostiene que su objetivo es que el máximo número de docentes ocupe su plaza antes del inicio de las clases en septiembre, evitando las acumulaciones de sustituciones urgentes que el año pasado provocaron que cientos de profesores no supieran su destino hasta bien entrada la última semana de agosto. Sin embargo, los sindicatos consideran que la solución no pasa por "asfixiar al opositor con fechas imprevistas", sino por "mejorar la gestión interna y la eficiencia de los servicios de personal".

De hecho, según fuentes sindicales, el argumento de que este cambio busca evitar el "colapso" administrativo vivido el verano pasado —cuando la gestión de las sustituciones y adjudicaciones obligó a tramitar más de mil expedientes en pleno agosto— es "una excusa" para que los altos cargos de la Conselleria puedan disfrutar de sus vacaciones sin sobresaltos. "Por encima de su cadáver se harán en junio o julio", señalan que ha manifestado Vera, sugiriendo que la negativa de la administración a mantener las fechas habituales responde más a una comodidad organizativa interna que al beneficio de los opositores o del sistema educativo

El jueves, fecha clave

Con 630 plazas en juego —393 de ellas en Mallorca—, el futuro de miles de aspirantes pende ahora de un hilo. El próximo jueves 12 de febrero, Educación y sindicatos volverán a verse las caras en una nueva reunión de la Mesa Sectorial. El conseller Vera espera una respuesta clara, pero los sindicatos llegan a la cita con un rechazo frontal a las formas y al fondo de la propuesta.

UGT ya ha manifestado su oposición al adelanto a mayo por el escaso margen de maniobra, aunque, igual que ANPE asegura que se encuentra realizando una encuesta entre sus afiliados, y advierte de que estas fechas pueden tener un "efecto disuasorio" y provocar una baja participación. Lo que parece claro es que, elija lo que se elija, el malestar en el sector educativo es unánime: los docentes se sienten rehenes de una planificación improvisada que prioriza el descanso estival de la administración sobre el esfuerzo y la estabilidad de quienes aspiran a una plaza pública en las aulas de Baleares.