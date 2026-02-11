El tiburón regresa al puerto de Ibiza: "Acabará muriendo"

La tintorera o tiburón azul (Prionace glauca) que lleva varios días deambulando por la costa de Ibiza ha regresado al interior de las aguas portuarias de la capital, donde se le vio por primera vez el pasado lunes de febrero. Entonces, un trabajador grabó al animal mientras recorría la zona portuaria de es Botafoc, donde amarran los grandes ferris que unen la isla con la Península y Mallorca, justo cuando pasaba por delante de la estación marítima.

"Estaba dando vueltas dentro del puerto donde atraca el barco en el que trabajo", apuntó este operario de una de las navieras que operan en la isla, quien añadía en el vídeo que el animal presentaba una herida en la aleta dorsal.

Un día después, dos vecinos de la ciudad se pusieron en contacto con Diario de Ibiza para explicar que habían grabado al tiburón mientras recorría las playas de ses Figueretes a escasos centímetros de la orilla. La autora del vídeo paseaba con su perro, que estuvo a punto del lanzarse sobre el escualo, tan cerca se encontraba de la costa. Gracias al detalle de la herida en la aleta dorsal se pudo inferir que se trataba del mismo ejemplar.

"Acabará muriendo"

Ahora ha vuelto al interior del puerto, cuyas aguas disfrutan estos meses de cierta tranquilidad gracias a la poca actividad de la náutica de recreo. Ha sido grabado de nuevo, en esta ocasión a escasos metros de es Botafoc, en el espejo de aguas del puerto deportivo Marina Ibiza. El responsable del vídeo, preocupado por el estado del animal, comenta a este diario que "acabará muriendo".

De hecho, el biólogo marino Xisco Sobrado, responsable del área marina del GEN-GOB, explicó el martes a Diario de Ibiza, sobre la presencia reiterada cerca de la costa de este tiburón: "Muchas veces cuando las especies marinas pelágicas se aproximan a la costa es porque hay un síntoma de que tienen algún problema, alguna inactividad o herida".

También Diego Ponce, oceanógrafo, apunta que "si se ve que el animal está bien y tiene fuerza, se intenta que se pueda recuperar por sí mismo y vuelva por sus propios medios al mar abierto". Por esta razón, "ese mismo ejemplar se suele ver deambulando por la misma zona o las zonas colindantes durante un cierto periodo y, finalmente, se le pierde la pista porque se ha recuperado y vuelve al mar abierto o, lamentablemente, a veces aparece muerto y directamente varado", apunta.

El motivo exacto que ha causado su debilitamiento, sin embargo, es más "difícil" de determinar, explicaba Sobrado: "Es una combinación de factores... Mal tiempo en el mar, el animal estaba debilitado por alguna cuestión y buscaba refugio o simplemente estaba desorientado".

Ponce, preguntado también al respecto, coincidió en que "todo ayuda" en la aparición de estos ejemplares y menciona que una posible razón podría tener que ver con las artes de pesca, algo con lo que se relacionan "muchas de las incidencias que se suelen encontrar con estos ejemplares". Se refería, en concreto, a la pesca de palangre, que utiliza una línea única que se extiende tras la embarcación pesquera y de la que cuelgan varias líneas de anzuelos.

Antiguamente era común la presencia de las tintoreras en el Mediterráneo, pero debido a la presión pesquera y a su captura accidental, aquí se considera en 'peligro crítico' de extinción. A nivel global, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) —la mayor organización mundial dedicada a la conservación de la naturaleza— la cataloga como 'casi amenazada'. Todo ello explica que, si se captura accidentalmente, "la mayoría de veces se suelta" en el momento, indica Ponce.