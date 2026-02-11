El servicio de emergencias de Baleares ha atendido 24,5 millones de llamadas en 30 años de existencia

Esta semana se cumplen los 30 años desde que se creó en Baleares el centro de emergencia 112. Desde entonces y hasta la fecha se han atendido 24,5 millones de llamadas, que han derivado en la actuación de cuatro millones de incidencias con actuaciones coordinadas desde este centro de emergencias.

Con motivo de este aniversario, la vicepresidenta del Govern, Antonia Estarellas, ha visitado esta mañana las instalaciones del centro de emergencias, ubicado en Marratxí. Ha agradecido el trabajo que desarrollan los trabajadores, en especial los técnicos que se encargan de contestar a las llamadas de emergencia, a la vez que movilizan los distintos equipos que deben de estar preparados para actuar ante cualquier incidente. Estarellas ha explicado la evolución técnica que ha tenido el servicio público desde que fue creado. De hecho, en estos momentos se dispone de una tecnología punta, que permite ubicar la posición de la persona que llama al 112 para comunicar una emergencia, un dato que facilita la tarea de los profesionales que deben actuar. La vicepresidenta señaló que para el Govern es una obsesión que toda persona que llame al 112, con independencia de la naturaleza del incidente que comunique, siempre reciba una respuesta a dicha llamada. Por ello, desde el Ejecutivo se ha apostado por ampliar la plantilla de técnicos, ya que se trata de un servicio permanente 24 horas al día y 365 días al año. Estarellas también resaltó el nivel de estrés que en ocasiones sufren los técnicos que contestan a estas llamadas, ya que además de preocuparse por conseguir la máxima información sobre la emergencia, ha de tener la capacidad de movilizar a todos los equipos que deben actuar.

La vicepresidenta Estarellas visitó esta mañana la central de emergencias / .

Según la memoria que ha sido presentada esta mañana, el año 2025 el servicio de emergencias tuvo un elevado nivel de actividad. Así, durante el año se atendieron un total de 785.093 llamadas y se coordinaron 143.314 incidentes. Estas cifras confirman la intensa actividad que ha desarrollado el centro, que se ha convertido en un servicio básico ante cualquier situación de emergencia. Estas cifras se traducen en que cada día se reciben 2.148 llamadas de media y 393 incidentes.

Son las llamadas que se reciben son de diferentes emergencias. Se atienden casos de emergencias sanitarias, consultas médicas, accidentes de tráfico, conflictos en la calle, accidentes de tráfico, etc...Según reflejan las estadísticas, las emergencias médicas en el domicilio y en la calle concentran la mayoría de las actuaciones.

El servicio actúa en toda Baleares, pero es Mallorca la isla que acumula más incidentes. El año pasado se registraron 113.159 casos de emergencia.

La actividad varía en función de la época del año. Es en verano cuando se producen más incidentes. Entre julio y agosto se llegan a recibir hasta 90 mil llamadas.

El apoyo psicosocial que se ofrece tanto a las víctimas, como a los operadores del servicio, es un servicio clave en el 112. El año pasado los psicólogos de emergencia se activaron en 267 ocasiones para atender a víctimas y familiares en situaciones especialmente sensibles.