Sentencia única en Baleares: La Audiencia impone la custodia compartida de un perro

La Audiencia de Palma ha ordenado, por primera vez, imponer un régimen de custodia compartida sobre un animal, en este caso un perro que está a punto de cumplir los seis años. El tribunal acepta la propuesta de la mujer, que tras separarse de su pareja, no había vuelto a tener ninguna relación con el animal, a pesar de que lo estuvo cuidando durante años, al ser un integrante más en la convivencia familiar que mantenía con su exnovio.

Esta mujer ha tenido que acudir a los tribunales porque su expareja se había negado a que tuviera el más mínimo contacto con el animal. Al romperse la relación de la pareja, el can se quedó en el domicilio del varón, que se encargaba del cuidado del animal, así como de sufragar los gastos.

La mujer demostró que durante la época de convivencia, ambos se encargaron de cuidar al animal, lo que le provocó un sentimiento de gran cariño hacia el perro. Consideraba que existía razón por la que no pudiera continuar manteniendo contacto con el can, con independencia de que hubiera terminado la relación sentimental con su expareja.

Antes de que el caso llegara a la Audiencia de Palma, la demanda fue inicialmente estudiada y resuelta por un juzgado de primera instancia de Ibiza. Y la resolución ya fue llamativa. El juez acordó que la mujer tenía todo el derecho a seguir teniendo contacto con el animal, pero acotó el tiempo para compartirlo. Estableció que podía estar una semana al mes con el perro y señaló que la entrega debía producirse en la calle, en las proximidades del domicilio donde vivía el varón. Sobre el aspecto económico, la sentencia establecía un reparto equitativo de gastos. El 75% los abonaba el hombre y el 25% restante la mujer. Se trataba de los gastos de vacunas, visitas al veterinario y seguros obligatorios.

Sin embargo, la mujer no se ha conformado con este régimen de visitas que fijó el juez con respecto al animal y decidió recurrir la sentencia ante la Audiencia. Esta decisión no ha podido ser más beneficiosa para ella, ya que el tribunal le ha dado la razón y ha fijado un régimen de custodia compartida, es decir, tanto el hombre como la mujer tendrán que repartirse el tiempo que pueden estar en compañía del perro. La mujer consideraba que no apreciaba ningún problema en acordar un régimen de custodia compartida, puesto que ello beneficiaría el bienestar del animal, ya que de esta manera podría relacionarse con su anterior cuidadora, que era ella, de la misma manera que lo hacía antes de la separación de la pareja.

El varón no se personó en el procedimiento judicial y, por tanto, no se han podido valorar sus argumentos. Ello ha favorecido a que el tribunal se haya limitado a aceptar la propuesta de la mujer y de esta manera ha fijado un régimen de custodia de compartida sobre un animal.

A partir de ahora el animal vivirá por semanas alternas con cada uno de sus dueños. A quien le corresponda durante la semana cuidar del perro lo hará de lunes a domingo, con la obligación de que debe entregarlo a partir de las cinco de la tarde. La entrega ya no se hará en la calle, sino en el domicilio donde vivirá el animal durante la semana.

Al mismo tiempo, el tribunal ha impuesto un régimen económico. Los gastos que genere el can, tanto de vacunas, seguros o visitas al veterinario serán a partir de ahora a medias.

Noticias relacionadas

El tribunal de Palma ha seguido el camino marcado por otros jueces que con anterioridad ya determinaron la custodia compartida de un animal. Sin embargo, es la primera vez que un conflicto de estas características se plantea en Baleares