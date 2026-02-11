El sector turístico mallorquín ante el colapso de La Habana: "No tenemos intención de abandonar Cuba"

Los hoteleros mallorquines y el resto del sector turístico están acostumbrados a capear las sanciones estadounidenses en Cuba. Pero esta última vuelta de tuerca con el cierre a las importaciones de petróleo desde Venezuela y ahora también del Gobierno mexicano ante la amenaza de aranceles de Trump escala ante la peor crisis en décadas. Sin combustible para que reposten las compañías aéreas Air Europa e Iberia han encontrado la solución de hacer parada técnica en Santo Domingo (República Dominicana). Este martes la compañía de Grupo Iberostar, World2Fly, ha comunicado que se suma. Difícilmente desde el entorno de Miguel Fluxá se podría decidir retirarse de Cuba. Tampoco lo hubiera hecho el desaparecido Gabriel Escarrer Juliá. El mensaje es claro desde el entramado empresarial mallorquín: "No tenemos intención de abandonar Cuba".

World2Fly, de World2Meet, la división de viajes de Iberostar comandada por Gabriel Subías, ha tardado apenas veinticuatro horas más que las grandes aerolíneas españolas en decidir que no cesa sus operaciones con Cuba. Su destino estrella es el Caribe. "Ante la notificación emitida por las autoridades cubanas en la que se advierte de la indisponibilidad de combustible de aviación en los aeropuertos internacionales del país durante el próximo mes, W2Fly ha adoptado la decisión" de seguir. Desde este miércoles los vuelos van a repostar en Santo Domingo en el trayecto La Habana–Madrid, "manteniendo la operativa comercial con total normalidad y la venta de billetes a través de la web". Vuela dos días a la semana. Y desde Lisboa a partir del 30 de mayo saldrá una frecuencia semanal a Varadero, confirman desde la compañía que dirige Bruno Claeys.

World2Fly, la aerolínea de Iberostar, mantiene su operativa de vuelos Madrid-La Habana. / W2M

Ante la escalada de presión de Estados Unidos se sigue minuto a minuto la evolución de la crisis, esperando que amanezca en territorio americano para comenzar las reuniones. Quien tiene "un marrón grandísimo es Meliá", se barrunta; de momento ha comunicado el cierre de tres hoteles siguiendo el plan de "compactación" de las autoridades turísticas cubana. De cerca le sigue Iberostar, también afectada ya con cierres. Con 35 hoteles gestionados por la compañía que lidera Gabriel Escarrer y casi una veintena en manos de la familia Fluxá, las dos se juegan mucho en las negociaciones que se están entretejiendo entre Washington y La Habana. "No creo que les quiten los hoteles, a lo mejor alguno...", se conjetura desde el sector.

Quien tiene "un marrón grandísimo es Meliá", se barrunta

No son los únicos que siguen en vilo esta partida de geopolítica internacional. Barceló, que desembarcó en Cuba hace más de veinte años, cuenta con dos establecimientos en el actualmente desértico Varadero. Simón Pedro Barceló se declaraba hace un año convencido de que el país lo tienen todo para ser un gran destino. Al consejero delegado del Grupo Barceló le gustaría ver "su despegue turístico". Ahora desde la hotelera se confirma que siguen sin novedad con su actividad.

Ávoris, también expectante

Por otro lado, la aerolínea de Barceló, Iberojet, ya había suspendido sus vuelos a Cuba desde España hace tiempo. Sin embargo, el grupo mallorquín ha continuado comercializando el destino a través de su conglomerado de viajes, Ávoris, comercializándolo con otras compañías aéreas. Y mantiene la operativa aérea estacional desde Lisboa (Portugal), de marzo a octubre. Se mantienen expectantes a ver qué sucede.

Los dos hoteles de Barceló en el país, en Varadero, siguen operativos

Fuentes de Ávoris esgrimen que va a depender de cómo se desarrollen los acontecimientos la decisión de reiniciar esos vuelos desde la capital portuguesa el mes que viene. El mercado portugués está resultando más fiel que el español a Cuba, en 2025 solo viajaron 46.500 españoles. Así que si la planta hotelera sale adelante frente a este colapso del país, Iberojet también se apuntaría a volar con parada técnica intermedia para sortear la falta de combustible. "Nuestra intención no es abandonar Cuba porque es un destino que demandan los clientes".

Hay otras cadenas mallorquinas de menor tamaño presentes en la mayor de las Antillas. A la de Miguel Miralles, Roc Hotels, tras la operación con Alua (ahora en manos de Hyatt), solo le quedan en sus manos tres hoteles en Mallorca y los tres de Cuba, uno en La Habana y dos en Varadero. Valentin Hotels & Resorts, de Pep Codolá, está presente con tres establecimientos, en La Habana, Cayo Cruz y Cayo Santa María —precisamente sería en este islote donde al menos ha cerrado uno, el Valentin Perla Blanca—. Por su parte, Blau, del Grupo Roxa, tiene tres hoteles: uno en la Habana y dos en Varadero.

Sin evacuación de "urgencia"

"Estamos en un impase. Nuestro primer mercado es Canadá", cuentan desde una de estas hoteleras que mantiene abiertos sus establecimientos "viendo día a día cómo evoluciona" la situación. Aunque también va a la baja, casi la mitad de los visitantes de 2025 (1,8 millones) eran canadienses, 754.000.

Air Canada ha sido la primera aerolínea en cancelar sus operaciones desde el lunes, varapalo al que se han unido la segunda aerolínea de país norteamericano, WesJet, y Air Transat, informa Europa Press. Por contra, las principales mexicanas mantienen sus conexiones.

"No llegan más aviones de Canadá, pero no va a darse una evacuación con urgencia", dice las fuentes tras conversaciones con los turoperadores norteamericanos. Los turistas canadienses irán regresando a su país "al ritmo que terminan sus paquetes vacacionales". "En general" los pocos viajeros que están en Cuba en esta temporada alta para el destino prefieren agotar sus vacaciones. Y ya se sabe que el canadiense tiene "mucho apego" al país. "El ambiente en los hoteles es bueno", sostiene la fuente.

A pesar de la demanda decreciente, Cuba ha seguido vendiéndose como siempre en el sector. Si la geopolítica da un giro de 180 grados, con las presiones de Trump al régimen castrista y "empezaron a volar estadounidenses a Cuba sería un flujo brutal", conjetura un alto directivo. En ese caso se perjudicarían otros destinos del Caribe mexicano "como Cancún. En Riviera Maya ya se nota una bajada por las alertas de inseguridad, por el narcotráfico y el sargazo". Por contra República Dominicana no deja de crecer. Todas las compañías turísticas mallorquinas se mantienen expectantes.