Los médicos de Baleares denuncian tarifas "indignas" en la sanidad privada y alertan del "deterioro" del modelo

El Colegio Oficial de Médicos de Baleares (COMIB) ha denunciado lo que considera un "deterioro progresivo" de las condiciones en la sanidad privada del archipiélago, con "tarifas indignas", exceso de burocracia y "pérdida de autonomía profesional". La institución sostiene que la situación no solo afecta a los facultativos, sino que puede tener repercusiones en la calidad asistencial y en el equilibrio entre la sanidad privada y la pública.

Las conclusiones parten de un estudio elaborado por el propio colegio a partir de una encuesta a 236 médicos que ejercen en el ámbito privado en las islas. Según los datos facilitados, el 87% de los encuestados considera que las tarifas aplicadas por las aseguradoras son malas o muy malas; el 90% opina que las compañías no favorecen la calidad asistencial; el 85% cree que el modelo 'low cost' tiene un impacto negativo y el 77,9% se declara insatisfecho o muy insatisfecho con el sistema.

En declaraciones a los medios esta mañana, el presidente del COMIB, Carles Recasens, ha enmarcado el estudio en un malestar que, según ha afirmado, el colegio viene recibiendo desde hace tiempo. "Más de 3.000 médicos trabajan en la sanidad privada en Baleares. Nos han trasladado su malestar por las condiciones y el maltrato que reciben por parte de las aseguradoras", ha señalado.

Según ha explicado, las quejas se centran principalmente en la retribución y en la pérdida de capacidad de decisión. "Los médicos cobran entre 8, 9, 10 o 14 euros por consulta, en función de la especialidad", ha señalado. Recasens ha asegura que los médicos hablan de "indignación" e incluso "miseria" por esta situación, según recoge la encuesta.

El presidente del colegio también ha apuntado a lo que considera una "pérdida de independencia" de los profesionales. "Antes el médico podía negociar directamente con la aseguradora; hoy es la aseguradora la que impone los baremos, qué entra y qué no entra y, en algunos casos, condiciona la práctica", ha comentado.

El COMIB vincula este contexto con un aumento de los tiempos de espera en la privada. Según Recasens, "hay especialidades en las que el paciente puede hasta seis meses en acceder a una consulta", una situación que no era habitual en la privada.

Entre los riesgos que identifica la institución figura una mayor presión sobre el sistema público si parte de la actividad privada pierde capacidad resolutiva. "La sanidad pública y la privada son vasos comunicantes. Si una tiene problemas, acaba repercutiendo en la otra", ha señalado Recasens.

En Baleares, aproximadamente la mitad de los médicos que ejercen actividad asistencial lo hacen total o parcialmente en el ámbito privado, según los datos del COMIB. El presidente considera que el volumen del colectivo justifica abrir un debate sobre el modelo actual.

Entre las propuestas que plantean, el colegio aboga por actualizar los baremos conforme al IPC y la complejidad de los actos médicos, reducir la burocracia en las autorizaciones, revisar el nomenclátor con sociedades científicas e impulsar fórmulas como el reembolso o copagos "responsables". También anuncia acciones informativas dirigidas a la ciudadanía para que "revisen qué están contratando" cuando pagan por una póliza sanitaria.

"Queremos entrar en una negociación de tú a tú con las grandes entidades", ha afirmado Recasens, que ha defendido con firmeza al colectivo médico frente a grandes aseguradoras y grupos hospitalarios: "Es la historia de David contra Goliat".

El posicionamiento del COMIB llega en un contexto de tensión también en la sanidad pública, con movilizaciones convocadas a partir del lunes por los sindicatos médicos a nivel estatal. El colegio ha expresado su apoyo también a estas protestas y ha defendido que cualquier negociación sobre condiciones laborales y modelo sanitario afecta "no solo a los médicos, sino también a los pacientes y al futuro del sistema".