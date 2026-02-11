Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mallorca registra la primera noche tropical del año en pleno febrero

El tiempo en la isla se ha disparado hasta valores más propios de la primavera, aunque un cambio de tendencia ya asoma con viento fuerte y avisos meteorológicos

Ralf Petzold

Palma

Mallorca vive estos días un episodio de temperaturas inusualmente altas para estas fechas. El ambiente, más cercano a abril o mayo que a febrero, ha dejado incluso la primera noche tropical del año en la isla, con mínimas que no han bajado de los 20 grados en el norte.

Según los datos del martes, los termómetros alcanzaron 24 ºC en Muro, mientras que solo en zonas de montaña, en el entorno de Lluc, se mantuvieron valores más propios del invierno, con 16 ºC. La madrugada del miércoles volvió a confirmar el carácter excepcional del episodio: en el norte de Mallorca se midieron mínimas de 20 ºC, un umbral que define este tipo de noches y que rara vez aparece tan pronto en el calendario.

Para este miércoles se espera que la isla vuelva a superar la barrera de los 20 ºC durante el día, con predominio del sol. Sin embargo, por la tarde-noche el cielo tenderá a cubrirse desde el sur y no se descartan chubascos aislados.

A partir de las 20.00 horas, la Serra de Tramuntana entra en aviso amarillo por rachas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h. Además, se activan avisos amarillos también en el litoral por fuerte oleaje.

Aviso naranja por temporal el jueves

El cambio de tiempo se notará con más claridad el jueves. La noche seguirá siendo suave, con mínimas en torno a 15 ºC en el interior, pero las máximas bajarán ya por debajo de 20 ºC. El viento ganará protagonismo: se prevén avisos amarillos en toda la isla y naranja en el norte, con rachas que podrían llegar a 130 km/h en la sierra y hasta 90 km/h en zonas llanas. A lo largo de la tarde, los avisos irán desactivándose y el viento tenderá a amainar.

Lluvias, bajada de temperaturas y vuelta del sol

Tras una breve tregua, el viernes podrían regresar las precipitaciones, y el sábado aún se esperan chubascos débiles, aunque con ratos de sol. El descenso térmico será notable: se prevén máximas alrededor de 16 ºC y mínimas que podrían caer hasta 4 ºC.

De cara al domingo, el pronóstico apunta a una recuperación del tiempo estable. Volverá el sol y, al inicio de la próxima semana, las temperaturas podrían superar de nuevo los 20 ºC, aunque el viento seguirá recordando que, pese al paréntesis cálido, el invierno todavía no ha terminado.

