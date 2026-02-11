Hoteleros y empresarios rechazan subir la ecotasa: "No servirá en absoluto para mejorar la gestión de los flujos turísticos"

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) vuelve a posicionarse en contra de la subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y sostiene que incrementar la ecotasa no contribuirá a rebajar la presión turística en las islas.

Tras la reunión convocada por el Govern para debatir el futuro del impuesto, la patronal hotelera ha dejado clara su postura: "La propuesta planteada de subir la ecotasa no servirá en absoluto para mejorar la gestión de los flujos turísticos". Según defienden, si el objetivo es mejorar la gestión de los flujos turísticos y modular la demanda, el camino no pasa por aumentar la carga fiscal al visitante.

Desde la FEHM insisten en que la experiencia de los últimos años demuestra que el impacto sobre la demanda no depende del nivel del impuesto, sino de la transformación de la oferta. "Si queremos incidir sobre la demanda, hay que actuar sobre la oferta", reiteran. En este sentido, destacan el reposicionamiento del sector y las fuertes inversiones realizadas por los establecimientos hoteleros para atraer un perfil de cliente distinto y elevar la calidad del destino.

La vicepresidenta ejecutiva y portavoz de la patronal, María José Aguiló, subraya que la evolución del perfil del visitante evidencia que la vía eficaz para modular la presión turística es la modernización y mejora de la oferta. A su juicio, esta transformación debe extenderse también a las zonas turísticas, los servicios públicos y al conjunto de la cadena de valor.

Más allá del rechazo a la subida, la FEHM reclama un replanteamiento integral del impuesto. La organización pide revisar el funcionamiento de la Comisión del ITS, la redistribución de la recaudación y la priorización de los proyectos, además de exigir mayor transparencia y agilidad en la ejecución de los fondos.

La patronal recuerda que, según datos oficiales, entre 2016 y 2023 se han recaudado cerca de 700 millones de euros y que menos del 12% se ha ejecutado en proyectos reales. En este contexto, consideran que no se puede justificar un nuevo esfuerzo fiscal sin antes corregir los problemas de gestión que, a su entender, han lastrado la credibilidad del impuesto.

Para los hoteleros, el debate no debe centrarse en cuánto se recauda, sino en cómo se gestionan los recursos ya existentes y en la coherencia de las medidas adoptadas dentro de la estrategia global de transformación del modelo turístico.

CAEB también se opone

En la misma línea, la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) tampoco apoya ningún incremento del ITS y exige una revisión de los criterios de asignación de los fondos recaudados.

La patronal balear propone además que se liciten, con cargo a los fondos del impuesto, proyectos específicos recogidos en el documento de ‘Bases de la agenda de transición’ aprobado en el marco del pacto. Asimismo, defiende que se imprima mayor agilidad en la ejecución y que se prioricen iniciativas de economía circular lideradas por la iniciativa privada, con el objetivo de maximizar el impacto de los recursos disponibles.

Para los hoteleros y la patronal, el debate no debe centrarse en cuánto se recauda, sino en cómo se gestionan los fondos ya existentes y en la coherencia de las medidas adoptadas dentro de la estrategia global de transformación del modelo turístico.

AVIBA asegura que una subida reducirá el gasto en destino

La Asociación de Agencias de Viajes de les Illes Balears (AVIBA) también se muestra contraria a una subida inmediata del Impuesto de Turismo Sostenible. La entidad advierte de que un nuevo encarecimiento del destino puede afectar directamente al gasto que realizan los visitantes durante su estancia.

Según aseguran, el cliente "ya asume un aumento de costes" por la subida de los carburantes, las tasas aeroportuarias y el encarecimiento del alojamiento, por lo que incrementar ahora la ecotasa "puede provocar que el visitante disponga de menos recursos para contratar servicios adicionales, realizar compras o consumir en restauración".

AVIBA considera que esta situación puede agravar el desequilibrio detectado esta temporada, en la que el turista ha invertido más para viajar, pero ha reducido su consumo en destino. Por ello, la asociación pide prudencia y mayor transparencia sobre el destino de los fondos antes de plantear nuevas subidas. Defiende que primero debe clarificarse en qué se invierte la recaudación y evaluarse el impacto real de los proyectos financiados, y solo después valorar si procede un incremento.