El Govern aplaza la votación sobre la subida de la ecotasa: "Intentamos que los tiempos no se eternicen"

La subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) no se ha votado este martes en la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad. El Govern ha decidido aplazar la decisión tras considerar que el debate "va más allá del incremento en sí" y ahora se centran en el destino de los fondos y en el encaje del impuesto. En cuanto a los plazos, el Govern no ha fijado un calendario cerrado: "Intentamos que los tiempos no se eternicen y ser ágiles". No ha descartado que el debate pueda resolverse antes del verano, aunque ha insistido en que se han respetado los tiempos y la voluntad de todos los participantes, si bien la presidenta del Govern, Marga Prohens, propuso esta subida en octubre de 2024 durante el Debate de Política General en el Parlament.

La consellera ha asegurado al término de la reunión que el encuentro "ha ido muy bien" y que se ha desarrollado en la línea de los trabajos que se han impulsado en materia de sostenibilidad. A la sesión han asistido los consells insulares, las patronales, la Mesa de Diálogo Social y representantes sindicales. En ella se ha expuesto la medida planteada inicialmente en el Parlament y, según ha subrayado, "se ha cumplido el mandato del Parlamento".

Sin embargo, la propuesta de subida no se ha sometido a votación. "No se ha votado porque todos hemos coincidido en que el debate quizás debe ir un poco más allá", ha explicado. Durante la reunión se ha puesto sobre la mesa otra cuestión: cuál tiene que ser el objetivo de los fondos que se recaudan.

Han surgido diferentes planteamientos. Según la consellera, algunas voces han reclamado que la recaudación se destine en mayor medida a la parte trabajadora y a vivienda; otras han defendido invertir en infraestructuras del sector turístico y hotelero. Cabrer ha reconocido que se ha constatado la necesidad de analizar dos cuestiones antes de decidir: "Primero, cómo se recauda, y en segundo lugar, hacia dónde tienen que ir estos fondos".

Ante esta situación, los asistentes han coincidido en que la votación ha quedado "un poco superada" y que ha correspondido formular "preguntas un poco más profundas al respecto", en palabras de la consellera de Trabajo. Como siguiente paso, se ha planteado recurrir a expertos que ayuden a alinear la configuración del impuesto con la agenda de transición. "Quizás es el momento de acudir a la posición de algún experto, de algún especialista que debiera alinear el objetivo y cómo está configurada esta tasa hacia lo que son la agenda de transición del Pacto por la Sostenibilidad", ha señalado.

CCOO critica las formas pero defiende subir la ecotasa

Comisiones Obreras ha expresado su disconformidad con la convocatoria de la mesa y ha cuestionado el enfoque del debate. El sindicato ha considerado que el Pacto por la Sostenibilidad ha implicado un cambio estructural del modelo económico y que antes de abordar medidas concretas se ha debido realizar una reflexión estratégica de fondo.

José Luis García, secretario general de CCOO Baleares, ha reiterado que uno de los objetivos principales del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) debe ser su configuración como elemento desincentivador de la llegada masiva de turistas en los meses de temporada alta. En este sentido, el sindicato ha propuesto en la mesa del pacto un incremento de la tasa hasta 15 euros por persona y día, así como el refuerzo de las medidas de inspección para evitar el fraude vinculado al alquiler de viviendas turísticas. Además, CCOO ha defendido que una parte de la recaudación del ITS sea gestionada por los consells insulares, con el fin de adaptar el impuesto a la realidad específica de cada isla.

También ha apuntado que la reunión ha respondido a "urgencias parlamentarias" y ha recordado que el pacto no se ha concebido para avalar ni confrontar la acción del Govern. "Nosotros no estamos aquí para avalar políticas del Gobierno ni para hacer oposición", ha afirmado.

En el fondo, sin embargo, el sindicato ha mantenido una posición clara a favor del incremento. "Nosotros queremos que se suba la ecotasa, no solo como un elemento recaudatorio, sino también como un elemento desincentivador para determinados meses de la temporada turística", ha defendido.

UGT ha exigido subir la ITS y destinar los fondos a vivienda

Por su parte, UGT ha reclamado al Govern y a la patronal que han aceptado una redefinición al alza del impuesto turístico al considerar que un reajuste "realista" no ha comprometido la posición de Baleares en el mercado.

El secretario general de UGT, Pedro Homar, ha sido contundente: "Subir el ITS es invertir en sostenibilidad". Por este motivo, ha defendido que el tributo no se ha entendido "solo como una tasa ecológica, sino como motor de crecimiento en derechos sociales".

Homar ha insistido en que parte de los recursos se han destinado a vivienda, servicios públicos y reconversión de establecimientos obsoletos. "Hemos de seguir incidiendo en destinar parte de estos recursos a paliar el principal problema de la sociedad balear: el acceso a la vivienda", ha insistido.

Con estas posiciones sobre la mesa, la subida del ITS ha quedado en suspenso mientras el Govern ha impulsado una fase de "análisis técnico y estratégico" para definir, según la consellera, tanto el alcance del incremento como el destino final de los fondos.