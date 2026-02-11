El Gobierno Central asegura que el nuevo decreto antidesahucios protegería a más de 24.000 familias de Baleares

El Gobierno Central asegura que el nuevo decreto donde se prorroga hasta el 31 de diciembre de este año la moratoria de desahucios protegería a más de 24.000 familias de Baleares. Así lo ha afirmado esta mañana el delegado del Ejecutivo en las islas, Alfonso Rodríguez Badal, quien ha pedido a la presidenta del Govern autonómico, Marga Prohens, y a su partido a nivel nacional que den apoyo a la iniciativa.

"Le pido a Marga Prohens que, dentro de un par de semanas cuando se lleve a votación el real decreto de escudo social, piense en la ciudadanía de Baleares y le pida a Feijóo y al PP a nivel nacional que apoye esta iniciativa. Hablamos de un decreto que va a prorrogar la suspensión de desahucios para familias vulnerables que en este 2026 van a ver como su contrato de alquiler se puede disparar en la renovación con precios inasumibles", destaca Badal.

Renovación de contratos

En este sentido, el delegado del Gobierno hace referencia a los 24.500 contratos de alquiler, según datos del Ministerio de Consumo, que se renovarán en Baleares este año los cuales podrían crecer una media de 383 euros al mes, es decir, algo más de 4.600 euros al año. Una cifra elevada que convierte la subida en una cantidad imposible de asumir para muchas familias que viven de un piso de alquiler.

"Pueden producirse subidas de 700, 800 o 1.000 euros al mes que van a expulsar de las viviendas que están disfrutando familias de Baleares que pagan su alquiler pero que a partir de esta revisión pueden estar en una situación de desprotección. Este real decreto protege de posibles desahucios hasta final de año", destaca. Así, el delegado del Gobierno reitera la necesidad de que Prohens y el PP a nivel nacional den apoyo a esta medida "para proteger a los ciudadanos de Baleares".

Limitar el alquiler

Por otro lado, Badal también pide al Govern balear que apliquen la ley estatal de vivienda para declarar zonas tensionadas y limitar los precios de alquiler en las islas. En este sentido, reclama a Prohens que, si no quiere aplicar esta medida, permita hacerlo a aquellos municipios que estén interesados en la misma.

De 700 a 1.700 euros

Baleares ya registra las primeras subidas del alquiler por renovación de contratos en 2026. Así lo asegura la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ha recibido al menos tres consultas de inquilinos cuyos contratos vencen este mes de enero y a los que ya se les ha notificado un incremento en el precio. Según señala la PAH, se trata en la gran mayoría de situaciones de subidas inasumibles, que obligan a los arrendatarios a buscar de inmediato una alternativa en un contexto de plena emergencia habitacional en las islas.

Uno de los ejemplos que más llama la atención es el de un piso en Palma, donde el alquiler que finaliza en enero se incrementa en torno a 1.000 euros, pasando de 700 a 1.700 euros mensuales. En este sentido, desde la PAH detallan que se ha tenido que renunciar a renovar el contrato ante la imposibilidad de asumir este precio.