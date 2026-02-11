En Directo
EN DIRECTO | Fernando Tejero y Miguel Ángel Silvestre, entre las reacciones al fallecimiento del mallorquín Xisco Quesada
Tenía 28 años y era padre de dos hijos, había recaudado más de 900.000 euros para costear su tratamiento
El mallorquín Xisco Quesada, de 28 años, ha fallecido después de varios meses luchando contra un cáncer de páncreas con metástasis, según ha comunicado su familia a través de redes sociales este miércoles, 11 de febrero. El joven se había convertido en un símbolo de visibilidad sobre la enfermedad después de compartir sin filtros su proceso y reunir una ola de apoyo que trascendió a nivel nacional. Su muerte ha desatado miles de reacciones en redes sociales, entre ellas las de reconocidas personalidades del panorama nacional.
Redacción Digital
Palma Futsal lamenta la muerte de Xisco Quesada: “D.E.P.”
El club Illes Balears Palma Futsal ha expresado su pesar por el fallecimiento de Xisco Quesada mediante un mensaje en sus redes sociales: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Xisco Quesada. Acompañamos en el sentimiento a su familia y seres queridos en estos momentos tan difíciles. D.E.P.”
Con estas palabras, el equipo se une a la larga lista de entidades deportivas y personas que han querido reconocer la valentía y el impacto de Xisco, tanto dentro como fuera del terreno de juego.
Redacción Digital
El actor Miguel Such recuerda a Xisco con un alegato a favor de la vida: “Es urgente vivir”
El actor Miguel Such ha compartido un emotivo vídeo junto a Xisco Quesada acompañado de un profundo texto de despedida en el que reflexiona sobre la importancia de vivir el presente. “Es urgente vivir”, comienza su mensaje, en el que asegura que el joven mallorquín se convirtió en un ejemplo en su vida, al igual que lo fue Pau Donés, a quien también tuvo la oportunidad de conocer.
Such lamenta cómo a menudo se priorizan la ansiedad, el trabajo o el ego frente a lo verdaderamente esencial y anima a no olvidar “priorizar lo importante”. En su extensa reflexión, invita a reír, cantar, decir “te quiero” sin miedo, quererse más y perder el miedo tanto a la muerte como a vivir. “Que a la vida le demos calidad, porque belleza sobra”, concluye el actor, en un mensaje cargado de emoción que vuelve a poner en valor el legado vital que Xisco deja tras su partida.
Redacción Digital
Cabronazi se despide de Quesada: “Jamás nos hubiera gustado compartir esta noticia”
La popular cuenta de humor y sociedad Cabronazi, que reúne a más de 12 millones de seguidores en redes sociales, también ha querido rendir homenaje a Xisco Quesada tras conocerse su fallecimiento. “Esta es una noticia que jamás nos hubiera gustado compartir. Xisco ha fallecido a los 28 años”, comienza el mensaje publicado en sus perfiles.
En su despedida, destacan la valentía con la que el joven mallorquín afrontó la enfermedad: “Compartiendo con valentía y transparencia cada etapa de su dura batalla. Su fuerza, su actitud y su manera de afrontar la enfermedad dejaron huella en muchísimas personas”. La cuenta ha trasladado además su “más sincero pésame a su familia y amigos” y ha concluido con un sencillo mensaje: “Descansa en paz, Xisco”.
Redacción Digital
Cristina Gamón, tras el perfil 'vivirconfuerza.rosa', conmocionada: “Tu forma de mirar la vida me marcó”
Cristina Gamón, que también comparte en redes sociales su experiencia con el cáncer de mama metastásico, ha reaccionado con enorme emoción a la muerte de Xisco Quesada. Aunque solo coincidieron durante unas horas, asegura que fueron suficientes para percibir su energía y su manera de afrontar la enfermedad: “Solo compartimos unas horas, pero fueron suficientes para ver la fuerza y la energía que emanabas. Tu forma de estar, de hablar, de mirar la vida, me marcó”.
Gamón ha confesado que la noticia le ha dado “un vuelco el corazón” y ha querido enviar todo su cariño a la familia del joven mallorquín. “Gracias, Xisco, por el aprendizaje, por la verdad compartida, por esa entrevista que fue mucho más que una charla. Gracias por tu paso por aquí. Gracias por tanto”, ha escrito, despidiéndose con un emotivo mensaje: “Te abrazo fuerte, allá donde estés”.
Redacción Digital
El RCD Mallorca y el fútbol balear despiden a Xisco Quesada: “Descanse en paz”
El RCD Mallorca ha lamentado profundamente el fallecimiento de Xisco Quesada con un mensaje difundido en sus canales oficiales: “El RCD Mallorca lamenta profundamente el fallecimiento de Xisco Quesada. Queremos trasladar nuestro más sentido pésame a sus familiares y seres queridos en estos momentos tan difíciles. Descanse en paz”. El club se ha sumado así a las numerosas muestras de condolencia que han llegado desde el ámbito deportivo.
Xisco, que era futbolista amateur del ADC San Pedro de Mallorca, también ha sido despedido con emoción por su equipo. El Club Deportivo San Pedro ha compartido un montaje fotográfico en el que se le ve vestido con la equipación y luciendo el brazalete de capitán, además de otra imagen junto a su mujer e hijos durante el multitudinario homenaje que recibió hace unos meses en el campo del Seminario de Palma.
La Federación Balear de Fútbol, que ya había ayudado a difundir su mensaje para recaudar fondos, también se volcó con él en vida, especialmente en el partido benéfico celebrado el pasado octubre, cuando el fútbol balear llenó el Seminario para arroparle en una jornada cargada de emoción, solidaridad y apoyo.
Redacción Digital
Miguel Ángel Silvestre lamenta la muerte de Xisco Quesada tras apoyar su causa: “Descansa en paz”
El actor Miguel Ángel Silvestre también ha querido despedirse públicamente de Xisco Quesada tras conocerse su fallecimiento. A través de una publicación en Instagram, el intérprete ha compartido un breve pero sentido mensaje: “Descansa en paz. Mi más sentido pésame para toda su familia y amigos”.
Silvestre ya había mostrado su implicación con la causa el pasado mes de enero, cuando realizó una donación de 1.000 euros a través de la campaña impulsada en GoFundMe y animó a sus seguidores a colaborar. “Acabo de hacer mi aportación. Cada uno que aporte lo que pueda, por poquito que sea puede ser un cambio significativo para Xisco y su familia”, escribió entonces en sus redes. En otro mensaje, dirigido directamente al joven mallorquín, le agradeció su valentía y aseguró que intentaría ayudar “en lo que pueda”, sumándose así a la ola de solidaridad que generó su historia en toda España.
Redacción Digital
Fernando Tejero, destrozado por la muerte de Xisco Quesada: “Me levanto con esta terrible noticia que me destroza el corazón”
El actor Fernando Tejero ha sido uno de los rostros conocidos que ha reaccionado públicamente al fallecimiento de Xisco Quesada. A través de sus redes sociales, el intérprete ha compartido un emotivo mensaje en el que expresa el profundo dolor que ha sentido al conocer la noticia: “Me levanto con esta terrible noticia que me destroza el corazón. Xisco querido, qué tristeza más grande”, comienza escribiendo.
Tejero ha querido agradecer al joven mallorquín todo lo que le enseñó durante este tiempo de lucha contra el cáncer: “Gracias por enseñarme tanto en este tiempo, entre otras cosas a valorar la vida cada mañana”. El actor también ha dedicado palabras de cariño a su hermano Xavi y al resto de la familia: “Todo mi amor y mi fuerza a Xavi y a toda tu familia. Vuela alto querido… Qué dolor tan grande. Te quiero”, concluye el mensaje.
