EN DIRECTO | Fernando Tejero y Miguel Ángel Silvestre, entre las reacciones al fallecimiento del mallorquín Xisco Quesada

El RCD Mallorca y el fútbol balear despiden a Xisco Quesada: “Descanse en paz”

El RCD Mallorca ha lamentado profundamente el fallecimiento de Xisco Quesada con un mensaje difundido en sus canales oficiales: “El RCD Mallorca lamenta profundamente el fallecimiento de Xisco Quesada. Queremos trasladar nuestro más sentido pésame a sus familiares y seres queridos en estos momentos tan difíciles. Descanse en paz”. El club se ha sumado así a las numerosas muestras de condolencia que han llegado desde el ámbito deportivo.

Xisco, que era futbolista amateur del ADC San Pedro de Mallorca, también ha sido despedido con emoción por su equipo. El Club Deportivo San Pedro ha compartido un montaje fotográfico en el que se le ve vestido con la equipación y luciendo el brazalete de capitán, además de otra imagen junto a su mujer e hijos durante el multitudinario homenaje que recibió hace unos meses en el campo del Seminario de Palma.

La Federación Balear de Fútbol, que ya había ayudado a difundir su mensaje para recaudar fondos, también se volcó con él en vida, especialmente en el partido benéfico celebrado el pasado octubre, cuando el fútbol balear llenó el Seminario para arroparle en una jornada cargada de emoción, solidaridad y apoyo.