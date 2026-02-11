Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EN DIRECTO | Fernando Tejero y Miguel Ángel Silvestre, entre las reacciones al fallecimiento del mallorquín Xisco Quesada

Tenía 28 años y era padre de dos hijos, había recaudado más de 900.000 euros para costear su tratamiento

El mallorquín Xisco Quesada con su hermano estos días en el hospital.

El mallorquín Xisco Quesada con su hermano estos días en el hospital. / GoFundMe

Redacción Digital

Carlota Pizá

Palma

El mallorquín Xisco Quesada, de 28 años, ha fallecido después de varios meses luchando contra un cáncer de páncreas con metástasis, según ha comunicado su familia a través de redes sociales este miércoles, 11 de febrero. El joven se había convertido en un símbolo de visibilidad sobre la enfermedad después de compartir sin filtros su proceso y reunir una ola de apoyo que trascendió a nivel nacional. Su muerte ha desatado miles de reacciones en redes sociales, entre ellas las de reconocidas personalidades del panorama nacional.

