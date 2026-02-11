Los ciudadanos baleares podrán consultar su medicación desde el móvil con la nueva receta electrónica

Los ciudadanos de Baleares podrán consultar desde el móvil qué medicación tienen activa, las pautas y cuándo les toca recogerla en la farmacia gracias a la renovación del sistema de receta electrónica del Ib-Salut. El cambio, que supone pasar del sistema actual llamado RELE a SIGMA, se implantará la semana que viene y busca, sobre todo, unificar la información del tratamiento del paciente para que esté disponible en Atención Primaria, hospitales y el ámbito sociosanitario, además de permitir que las recetas puedan dispensarse en otros países de la Unión Europea.

El Ib-Salut aprovechará el fin de semana del 21 y 22 de febrero para hacer la transición, por lo que durante esos dos días no se podrá usar la tarjeta sanitaria para retirar medicamentos en las farmacias. Por eso recomiendan recoger los tratamientos antes o después. En caso de urgencias, la prescripción estará garantizada mediante recetas en papel.

Qué cambia para el paciente

SIGMA es el nuevo sistema de prescripción y dispensación electrónica del Ib-Salut. Además de una actualización tecnológica (una plataforma web más moderna y rápida que el sistema anterior), el objetivo es que la medicación del paciente se gestione de forma más coordinada y con menos riesgos cuando cambia de un circuito a otro.

El subdirector de Transformación e Innovación del Ib-Salut, Miguel Ángel Benito, explica que la principal novedad es que el sistema incorporará por primera vez la prescripción en residencias y centros sociosanitarios públicos dentro del mismo entorno de receta electrónica. Hasta ahora, la medicación administrada en esos centros podía quedar fuera del sistema autonómico, de manera que no siempre era visible para otros profesionales cuando el paciente acudía al hospital. Con SIGMA, la idea es que haya una historia farmacoterapéutica unificada, para que los equipos sanitarios consulten la medicación activa en una sola pantalla.

El subdirector de Transformación e Innovación del Ib-Salut, Miguel Ángel Benito. / Irene R. Aguado

El cambio también servirá de base para mejorar el acceso del ciudadano a su información. El Ib-Salut prevé que, a partir de marzo, los pacientes puedan ver en el móvil su medicación de forma más clara que hasta ahora (con pautas y calendario), sin depender de buscarlo en internet. El subdirector insiste en que, para el paciente, el salto importante es que la información esté más accesible y mejor integrada.

Por otro lado, la nueva receta electrónica reorganiza la información para que las alertas relevantes para los profesionales sanitarios (como interacciones entre medicamentos o avisos de seguridad) estén más a la vista a la hora de prescribir. Además, incluye un gestor de avisos para facilitar la comunicación entre profesionales (por ejemplo, entre farmacia, medicina y enfermería) cuando detectan incidencias relacionadas con un tratamiento. La diferencia, según explican los responsables del proyecto, es que esos avisos ahora quedarán más ordenados y con notificaciones, en lugar de depender de que cada profesional entre a buscarlos de forma activa.

Otra de las novedades es la interoperabilidad europea dentro del proyecto MyHealth@EU. En la práctica, significa que un ciudadano de Baleares que viaje a un país participante podrá retirar allí medicamentos que tenga prescritos electrónicamente en España, y que un paciente extranjero con prescripción crónica podrá hacer lo mismo en Baleares sin pasar necesariamente por una consulta médica solo para repetir el diagnóstico y la receta.

Un fin de semana sin tarjeta y recetas en papel

La transición se hará el 21 y 22 de febrero. Durante esos dos días, las farmacias no podrán dispensar con tarjeta sanitaria porque el sistema estará en cambio, y las urgencias emitirán recetas en papel. El Ib-Salut prevé que el nuevo sistema pueda estar operativo el domingo 22 por la tarde.

En el caso de los pensionistas de Baleares que no pagan por la medicación con receta electrónica, el Ib-Salut indica que, si durante ese fin de semana reciben una receta en papel en un servicio de urgencias y tienen que adelantar el coste en la farmacia, podrán solicitar después el reintegro del gasto mediante el trámite habilitado en la sede electrónica del Govern, adjuntando receta y factura.

El proyecto ha costado más de 3 millones de euros, financiados con fondos del Ministerio de Sanidad, y forma parte de la estrategia digital del Ib-Salut hasta 2029. El objetivo final es que el tratamiento del paciente quede mejor coordinado entre niveles asistenciales, especialmente integrar las residencias de ancianos, y modernizar un sistema de receta electrónica que ya hacía dos décadas que no se renovaba.