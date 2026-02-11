El Cappuccino lleva a los tribunales su reintegro forzoso de 3,6 millones

El conflicto entre la reclamación de reintegros por parte del Govern y las reticencias de los agraciados en primera instancia a devolver las cantidades entregadas, se ha saldado con más de una veintena de recursos ante los tribunales, por un monto total cercano a los siete millones de euros. Un solo contencioso discute la devolución de más de la mitad de la cifra en disputa, y corresponde al Grupo Cappuccino.

La firma de restauración mallorquina ha alcanzado una repercusión mundial, desde sus modestos inicios con un establecimiento en Palmanova. Al convocarse las ayudas para mantener el pulso empresarial durante la covid, la sociedad que tiene a su personalidad más representativa en su creador Juan Picornell solicitó y obtuvo una cantidad millonaria, que el Govern le ha obligado a restituir. En defensa de sus pretensiones, la popular marca ha acudido al recurso contencioso-administrativo contra el ejecutivo balear, en demanda de 3,6 millones de euros.

Los responsables del Govern confirman la acción judicial iniciada por Cappuccino, pero recuerdan que estaban obligados a exigir el reintegro. «En caso contrario, se nos podrían pedir responsabilidades personales, incluso penales, además de enfrentarnos a reclamaciones de la fuente estatal del dinero». La cifra percibida por el conglomerado que llegó a expandirse a los países árabes supera con mucho los 600 mil euros de las ayudas individualizadas, pero la controversia arranca de la consolidación de los establecimientos bajo una misma marca.

Según los altos cargos institucionales que han dirigido el proceso, «Cappuccino efectuó una solicitud individual a cargo de sus diferentes marcas, como si un grupo hotelero hubiera solicitado 600 mil euros por cada establecimiento». Este diario se puso en contacto con el Grupo Cappuccino vía correo electrónico, el único medio facilitado por la empresa, sin haber recibido respuesta al cierre de esta información. El próximo marzo se inaugura en Madrid el Cappuccino Grand Café, en la sede del legendario café Gijón.