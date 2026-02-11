La brecha persiste en la UIB: solo el 22% del alumnado de ciencias son mujeres

Alrededor de un centenar de mujeres, entre profesoras, investigadoras y alumnas de ciencias, se reunieron este martes en el edificio Mateu Orfila de la Universitat de les Illes Balears (UIB). El encuentro forma parte de las iniciativas organizadas en el campus para conmemorar el 11F, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra este 11 de febrero en todo el mundo.

La UIB se suma un año más a esta conmemoración con un programa de actividades destinado a visibilizar el papel de las mujeres en la ciencia, denunciar las desigualdades persistentes y fomentar vocaciones científicas y tecnológicas entre las jóvenes. Uno de los actos centrales ha sido la tradicional fotografía de grupo de mujeres científicas e investigadoras, realizada de forma simultánea en el campus de Mallorca y en las sedes de Menorca y Eivissa y Formentera.

“En ingeniería estamos por debajo del 10% en muchos lugares”

La vicerrectora de Innovación y Transformación Digital, Loren Carrasco, recordó que antes de asumir el cargo fue directora de la Escuela Politécnica Superior y que uno de sus principales objetivos siempre ha sido incrementar la presencia femenina en las ingenierías.

"“Uno de mis caballos de batalla ha sido que hubiera más niñas en las ingenierías. Si en ciencias estamos en torno al 30 o 40%, en ingenierías estamos por debajo del 10% en muchos lugares. Con la importancia que tienen ahora las tecnologías, es un precio muy alto que pagamos como sector", afirmó Carrasco

Actualmente, el 42% del profesorado de la UIB son mujeres. Sin embargo, la situación contrasta con los datos del alumnado en titulaciones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Según datos de la Escuela Politécnica Superior, las mujeres representan únicamente el 22% del alumnado en grados STEM, con 362 estudiantes frente a 1.285 hombres, de un total de 1.647 matriculados.

Por titulaciones, el grado en Edificación es el que cuenta con mayor presencia femenina (41,1%), seguido de Matemáticas (32,5%). En cambio, en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática y en Ingeniería Informática, las mujeres apenas superan el 14%.

Referentes para reducir la brecha

Entre las asistentes al acto se encontraban estudiantes de tercer curso de Física, que destacaron la importancia de contar con referentes femeninos.

Inés Buades explicó que siempre le habían gustado las matemáticas y que eligió Física porque "es básicamente aprender cómo funciona el mundo a través de las matemáticas".

Ariadna Chiapella señaló que en su carrera todavía hay una clara mayoría masculina: "En nuestra carrera hay muchos más hombres que mujeres. Aproximadamente un 70% son hombres y un 30% mujeres, aunque el número de profesoras de Física ha aumentado y eso hace ilusión".

Tres estudiantes de física en el día de la mujer en la ciencia celebrado en la UIB. / Manu Mielniezuk

Por su parte, Marta Carrió consideró que la brecha puede reducirse gracias a figuras visibles: "Creo que esto se puede ir reduciendo con referentes como la astronauta Sara García, que pueden impulsar a más mujeres a estudiar carreras científicas".

Más mujeres ayudantes doctor, pero menos catedráticas

En el ámbito del personal docente e investigador, la distribución es de 1.118 hombres (58%) frente a 806 mujeres (42%). La presencia femenina ronda el 42% en las principales categorías académicas y es mayoritaria en la figura de ayudante doctor, donde representan el 53,3%. Sin embargo, la brecha persiste en la categoría de catedráticos, el rango más alto de la carrera universitaria: de los 187 catedráticos, solo el 29% son mujeres.