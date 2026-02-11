Aviso de la Aemet: la borrasca Nils traerá un cambio radical de tiempo a Mallorca

Mallorca dice adiós al espejismo primaveral. Tras dos días de bonanza meteorológica con temperaturas por encima de los 20 ºC, la llegada de la borrasca Nils cambia el panorama de forma contundente: vuelven el viento muy fuerte, el temporal marítimo y la inestabilidad, con la lluvia ganando protagonismo a partir del viernes. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sitúa el peor tramo entre la noche del miércoles y el jueves, cuando se esperan las rachas más intensas y el peor estado de la mar.

Ante este escenario, la Aemet ha activado la alerta amarilla este miércoles en todo el litoral mallorquín por fenómenos costeros y en la Serra de Tramuntana por fuertes rachas de viento. Los avisos aumentarán a naranja en la madrugada del jueves por vientos intensos, que pueden dejar rachas de más de 90 kilómetros por hora.

Nils trae viento intenso a Mallorca

La Agencia Estatal de Meteorología ha señalado que este miércoles, 11 de febrero, habrá intervalos de nubes medias y altas que tenderán a cielo cubierto al atardecer y no se descarta alguna precipitación débil y aislada. Sin embargo, el elemento determinante será el viento, que irá en aumento durante la noche y se reforzará con fuerza el jueves, con rachas de entre 70 y 90 km/h según la previsión de Aemet.

El cambio de tiempo llega asociado a la borrasca Nils, nombrada por Météo-France, que dejará rachas de viento muy fuertes, además de temporal marítimo y lluvias, mientras que la nieve quedará limitada a cotas altas en las zonas donde proceda. En Baleares, la previsión también contempla la posibilidad de rachas muy fuertes en un escenario dominado por la circulación atlántica y el paso de frentes vinculados a la borrasca.

Nubosidad y lluvias

En Mallorca, la previsión para este miércoles apunta a cielo poco nuboso con nubes altas, aumentando por la tarde a cubierto, sin descartar alguna lluvia débil y ocasional. Las temperaturas nocturnas subirán, mientras que las diurnas cambiarán poco. El viento soplará moderado a fuerte del oeste y suroeste y la AEMET prevé que, ya por la noche, se alcancen rachas de 70 a 80 km/h en la Serra de Tramuntana.

La AEMET mantiene este miércoles el aviso amarillo en todo el litoral de Mallorca por fenómenos costeros y por rachas fuertes, con especial atención a la Serra de Tramuntana. De cara al jueves, el nivel de riesgo sube: se activa el aviso naranja en todo el litoral mallorquín por temporal marítimo, y también alerta naranja por viento en el norte, nordeste y el interior de la isla, mientras que el resto del territorio queda en aviso amarillo por rachas de hasta 70 km/h.

Rachas de hasta 130 km/h

La jornada del jueves será la más complicada. Se espera cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, descenso de las temperaturas diurnas y, sobre todo, viento fuerte o muy fuerte de componente oeste. La previsión apunta a rachas de 70 a 90 km/h de forma general, con picos que podrían alcanzar 130 km/h en cumbres y cabos, antes de que el viento tienda a disminuir por la noche.

A partir del viernes, el protagonismo pasará a la lluvia en Mallorca. La AEMET prevé cielos nubosos a cubiertos con lluvias y chubascos, y posibilidad de tormenta a partir de la tarde. Las temperaturas bajarán, con un descenso localmente notable de las mínimas, y el viento del oeste y suroeste, flojo a moderado al inicio, volverá a aumentar a fuerte conforme avance el día.