Atención estos días: no podrás retirar medicamentos con la tarjeta sanitaria en Baleares

Los ciudadanos de Baleares no podrán retirar medicamentos con la tarjeta sanitaria los días 21 y 22 de febrero debido al cambio al nuevo sistema de receta electrónica del Ib-Salut. Durante ese fin de semana, las farmacias no podrán dispensar tratamientos mediante receta electrónica, por lo que Sanidad recomienda recoger la medicación antes o esperar a que el sistema vuelva a estar operativo.

El motivo es la transición del actual sistema RELE al nuevo modelo SIGMA, una actualización tecnológica que unificará la información farmacológica del paciente. Sin embargo, mientras dure el cambio, la tarjeta sanitaria no funcionará en las farmacias.

¿Qué ocurre si necesitas medicación urgente?

En caso de urgencia, los médicos emitirán recetas en papel. Estas sí podrán dispensarse en farmacia, pero con una advertencia importante:

Los pacientes que habitualmente pagan por sus medicamentos deberán abonarlos como siempre.

Los pensionistas que normalmente no pagan con receta electrónica tendrán que adelantar el importe si retiran medicación con receta en papel.

Posteriormente, podrán solicitar la devolución del dinero a través de la sede electrónica del Govern, presentando la receta y la factura de la farmacia.

Sanidad insiste en que, si tienes tratamiento activo, lo más prudente es retirarlo antes del viernes 20 o esperar al lunes 23 para evitar complicaciones, pagos inesperados o trámites posteriores de devolución.

El cambio tecnológico, que ha supuesto una inversión superior a tres millones de euros, modernizará un sistema que llevaba dos décadas sin renovarse. Pero durante ese fin de semana, lo importante es recordar una cosa: la tarjeta sanitaria no servirá para recoger medicamentos en Baleares.