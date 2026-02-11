Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El antiguo Hotel Perú de Palma sale a la venta por 3,6 millones tras años de incertidumbre

El emblemático edificio de la plaza Banc de s’Oli, con 618 metros cuadrados habitables y más de un siglo de historia, busca nuevo propietario para su reconversión residencial

El Hotel Perú busca una nueva vida

Duna Márquez

Palma

El histórico Hotel Perú, situado en una esquina de la plaza Banc de s’Oli de Palma, ha sido puesto a la venta por la inmobiliaria Engel & Völkers por 3,6 millones de euros. El inmueble, construido en 1900 según el registro de la propiedad, cuenta con 618 metros cuadrados de espacio habitable y arrastra una larga trayectoria marcada por el auge turístico, la decadencia y los cambios urbanísticos.

La comercialización llega un año después de que el Ayuntamiento de Palma aprobara el cambio de su calificación urbanística, pasando de “equipamiento público administrativo” a uso residencial, lo que abrió la puerta definitiva a su transformación en viviendas, potencialmente de lujo.

De posada pionera del turismo a edificio sin uso

El antiguo Hotel Perú tiene un valor histórico singular. A comienzos del siglo XX funcionó como posada y casa de huéspedes, convirtiéndose en uno de los establecimientos pioneros del turismo en la ciudad. En los años 50 fue catalogado oficialmente como hotel y mantuvo actividad hasta la década de los 80.

Durante décadas, el edificio quedó en un limbo administrativo tras aprobarse su expropiación para destinarlo a uso municipal, un proceso que nunca llegó a ejecutarse. La falta de intervención aceleró su deterioro y, en 2022, un incendio afectó a parte del inmueble.

El antiguo Hotel Perú sufrió un incendio en 2022.

El antiguo Hotel Perú sufrió un incendio en 2022. / Guillem Bosch

Elementos arquitectónicos de valor

Más allá de su historia hotelera, el edificio conserva elementos arquitectónicos de interés, entre ellos varios arcos ocultos en la fachada lateral que pertenecieron al antiguo mercado medieval del aceite. El inmueble dispone de protección ambiental, lo que obligará a conservar sus rasgos característicos en cualquier futura reforma.

Actualmente ya no cuenta con licencia hotelera. Según la descripción publicada por la inmobiliaria, el edificio podría reconvertirse en una vivienda unifamiliar de gran tamaño o en varias unidades residenciales, una opción que encaja con la nueva calificación urbanística.

Un futuro aún por definir

Con más de un siglo de historia a sus espaldas, el antiguo Hotel Perú espera ahora un nuevo proyecto que permita su rehabilitación. Si durante años se planteó su reapertura como hotel de alta gama, el cambio normativo ha orientado su futuro hacia el mercado residencial, potencialmente de lujo.

