De Vox a Se Acabó la Fiesta: el posible salto político de Agustín Buades e Idoia Ribas en las próximas elecciones en Baleares

Los exdiputados de Vox Baleares, Agustín Buades e Idoia Ribas, abren la puerta a presentarse en la candidatura de Se Acabó la Fiesta (SALF), el partido de Alvise Pérez, en las próximas elecciones en Baleares. La asociación de la que forman parte ambos, Avanza en Libertad, ha anunciado hoy que se integrará en la candidatura de SALF para los comicios de Castilla y León, "por tratarse de la única fuerza política que asume la aplicación del programa político que la entidad defiende".

Avanza en libertad, que cuenta ya con implantación en Castilla y León, Baleares, Madrid, Cataluña, Asturias y Castilla La Mancha, aglutinando a numerosos actores políticos en las diferentes regiones de España, también ha señalado que "tiene intención de seguir presentando programas autonómicos completos para las diferentes regiones de España". De esta forma, Buades y Ribas podrían concurrir en las listas de Se Acabó la Fiesta en las próximas elecciones autonómicas, previstas para el 2027.

Salida de Vox Baleares

Buades y Ribas son los diputados que junto a Xisco Cardona han abandonado el grupo parlamentario de Vox durante la actual legislatura. Prácticamente un año después de la salida de Cardona, fue el turno de Buades. En este caso, acusó a la dirección nacional de romper el pacto con el PP "de forma unilateral" sin tener en cuenta la opinión del grupo parlamentario. "Sin dar una sola explicación y sin consultarnos desde Madrid se decidió romper el pacto con el PP, no puedo estar de acuerdo con esto", argumentó Buades, quien mantiene actualmente el escaño como diputado no adscrito.

Idoia Ribas fue la tercera diputada que abandonó Vox en dos años de legislatura. La diputada, que ya se había dado de baja del partido, dejó el grupo parlamentario tras el "hostigamiento" recibido por parte de los de Abascal. "Dije que no me iría del grupo a no ser que el hostigamiento continuase tras mi baja del partido. Como así es, no me queda más remedio que irme. No lo he provocado yo. Así lo han querido los actuales dirigentes de un partido que echa a la gente o la obliga a irse", aseguró Ribas a través de sus redes sociales. En este sentido, Ribas también mantiene su escaño como diputada no adscrita.