Semana de contrastes en Mallorca: subida de temperaturas antes de un nuevo temporal de viento y lluvia

Mallorca arranca la semana bajo el signo de los contrastes meteorológicos. Este martes se presenta con una subida notable de las temperaturas, que alcanzarán valores más propios de la primavera. Sin embargo, la bonanza meteorológica durará poco ya que , a partir del miércoles, se impondrá una nueva situación de inestabilidad con rachas muy fuertes de viento, avisos por fenómenos costeros y precipitaciones previstas hacia el viernes.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la isla se enfrentará a un temporal de viento intenso del oeste y suroeste entre el miércoles y el sábado, con rachas que podrían superar los 80 km/h en zonas como la Serra de Tramuntana, y alcanzar los 100 km/h en cumbres y cabos el jueves.

Calor atípico

La jornada del martes está marcada por una situación de circulación atlántica que arrastra aire húmedo y templado sobre Baleares. En Mallorca se espera un cielo nuboso o cubierto, con baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas, especialmente durante la mañana.

Lo más llamativo será el repunte térmico, con temperaturas máximas entre 18 y 22 ºC, valores inusuales para el mes de febrero.

El viento soplará del oeste y suroeste, flojo a moderado durante el día, aunque irá ganando fuerza por la noche, especialmente en el sur de la isla y zonas elevadas.

Aemet mantiene aviso amarillo por fenómenos costeros en el sur de Mallorca.

El viento, protagonista del miércoles

El miércoles comenzará con intervalos de nubes y claros, pero el cielo tenderá a cubrirse por la tarde, con baja probabilidad de alguna precipitación débil. Las temperaturas mínimas subirán, mientras que las máximas se mantendrán estables.

El viento del suroeste será moderado a fuerte, con rachas de 60 a 70 km/h, especialmente en el litoral y zonas altas. Toda la costa de Mallorca permanecerá bajo aviso amarillo por fenómenos costeros.

Rachas muy fuertes y mar alterada

El jueves se espera cielo poco nuboso y temperaturas con tendencia a la baja, aunque sin cambios bruscos. El protagonismo será del viento: la Aemet prevé rachas generalizadas de 70 a 80 km/h, que podrían alcanzar los 100 km/h en cumbres de la Tramuntana y otros puntos expuestos.

Toda la isla estará bajo avisos amarillos por viento y mala mar, con especial atención al litoral y zonas montañosas.

Lluvia y bajada de temperaturas

El viernes será la jornada más inestable de la semana. Se espera cielo cubierto y precipitaciones a lo largo del día, en un contexto de descenso térmico. El viento seguirá soplando de componente oeste, con intervalos de fuerte intensidad.

Este cambio estará acompañado por una masa de aire más fría, que marcará el inicio de un fin de semana más fresco de lo habitual para esta época.

Fin de semana: más frío y variable

El fin de semana vendrá acompañado de una bajada generalizada de temperaturas, que quedarán por debajo de la media climática para mediados de febrero. El tiempo tenderá a estabilizarse, aunque no se descarta cierta variabilidad y la presencia de rachas de viento residuales en zonas abiertas.