El PSIB critica la acumulación de colapsos en las Urgencias de Son Espases y García responde: "Un hospital no es como un hotel; no cierra nunca"

La situación de las urgencias del hospital Son Espases ha vuelto a escena en el Parlament. Tras el colapso que el hospital de referencia de Baleares sufrió la semana pasada, cuando se acumularon en el servicio de Urgencias 71 pacientes pendientes de ingreso hospitalario, el diputado del PSIB Carles Bona ha cuestionado la gestión de la consellera de Salud, Manuela García, asegurando que la saturación en el servicio ya es "crónica". "¿Asumirá alguna responsabilidad?, ¿O seguirá mirando hacia otro lado mientras el sistema se colapsa?".

El diputado socialista ha recordado durante su intervención que el servicio de Urgencias de Son Espases ha sufrido varios picos de saturación durante los últimos meses: "La semana pasada alertaron de un nuevo colapso por falta de camas. 70 personas en urgencias esperando pasar a planta. En 2021, con el Govern de Bauzà, llegó a haber 50 y el sindicato SATSE se planteó presentar una demanda penal contra la dirección del centro".

Bona ha lamentado ante García que las ambulancias "ya no iban a Son Espases, eran derivadas a Son Llàtzer", interpelando directamente a la consellera y preguntándose, "¿cómo puede negar la realidad?". El socialista ha reprochado a García que desde el Govern le haya "encomendado la manera de trabajar": "¿Baten récords de masificación?, no hacen nada; ¿Se baten récords en las urgencias de Son Espases?, tampoco piensa hacer nada. ¿Se hace la remota idea de como de irresponsable ha sido cerrar las urgencias?. Hace tiempo que le están advirtiendo de que su estrategia es profundamente equivocada. Intenta bajar las listas de espera a base de dejar urgencias sin camas. Y solo ha conseguido aumentar las listas y reventar las urgencias. Es inadmisible".

"Un hospital no es como un hotel; no cierra nunca"

La consellera de Salud se ha defendido de las críticas por el colapso de las urgencias en Son Espases alegando un aumento de la demanda, el envejecimiento de la población y las "expectativas de recibir una respuesta inmediata por parte del sistema sanitario".

"Desde el inicio de legislatura hay 40.000 tarjetas sanitarias más para recibir asistencia. Hay que analizar también los ingresos y las altas. Hay pacientes que necesitan cuidados que se prolongan y, fruto de eso, en ocasiones urgencias debe dar respuesta a incrementos súbitos de presión", ha argumentado García.

La titular de Salud también ha defendido con firmeza que las urgencias de Son Espases "no cierran nunca": "Un hospital no es como un hotel; un hospital nunca cierra, trabaja 365 días al año, 24 horas al día. Se atiende a todos los pacientes, da igual la hora, el día y la afluencia. Se atiende a todo el que llega a la puerta".