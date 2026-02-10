Meliá, afectada por el cierre de hoteles en Cuba por los recortes de petróleo de Trump

El colapso que vive Cuba ante el asedio ahora petrolero puesto en marcha por la Administración Trump está obligando a cerrar hoteles y concentrar a los turistas en otros establecimientos por el paquete de medidas en el sector puesto en marcha por el Gobierno de Miguel Díaz-Canel. Las aerolíneas internacionales se han quedado sin combustible en el país. "El plan" en la industria turística para reducir el consumo energético pasa por "compactar las instalaciones turísticas", según las autoridades cubanas —sin que se explique nada más—. Afecta de pleno a las dos principales hoteleras en el país, Meliá e Iberostar. Desde la cadena de Gabriel Escarrer se informa que se ha "implementado un ajuste", con "la compactación temporal" de tres hoteles hasta el momento.

Meliá es la principal cadena mallorquina presente en Cuba, concentra un tercio de la oferta hotelera del país en el que desembarcó en 1989, cuenta con 35 hoteles y proyectos en marcha. Le sigue Iberostar con casi una veintena de establecimientos, desde la compañía de la familia Fluxá no han hecho declaraciones sobre cómo les afecta esta crisis que obliga también a los vuelos de Iberia y Air Europa a tener que parar a respostar en Santo Domingo (República Dominicana).

Así las cosas, desde Meliá se explica que "para adecuarse a las limitaciones actuales en suministros y niveles de demanda, se ha implementado un ajuste en la disponibilidad hotelera, con la 'compactación' temporal de algunas instalaciones, concretamente tres hoteles hasta el momento", sin que se detalle cuáles son.

"Se trata de una decisión operativa basada estrictamente en los niveles de ocupación, con el objetivo de optimizar recursos y con la prioridad de garantizar el mejor servicio y experiencia a los clientes", sostiene la compañía, por lo que está colaborando con los turoperadores para ofrecer "las mejores alternativas" ante "estos reajustes".

La crisis energética y de suministros en Cuba se está llevando por delante el turismo. / EFE/ Ernesto Mastrascusa

Sobre la falta de suministros en los hoteles, la cadena que dirige Gabriel Escarrer sostiene que "según las autoridades turísticas cubanas, hay disponibilidad de combustible para garantizar la operación normal de los hoteles que gestionamos, y de hecho, los hoteles de Meliá cuentan actualmente con suministros en plaza para respaldar la continuidad operativa de las instalaciones". "Con mayor motivo en estas circunstancias, nuestros equipos están focalizados en atender cualquier necesidad o solicitud de los huéspedes, transmitiendo tranquilidad y profesionalidad", zanja la compañía mallorquina.

Hay que recordar que ante el agravamiento de la falta de suministros Meliá e Iberostar, con el apoyo del Gobierno cubano, pusieron en marcha sus propias empresas importadoras para sus hoteles.

Repostar en Santo Domingo

Desde este lunes las aerolíneas internacionales que operan en la isla se han quedado sin combustible para aviación porque el déficit de keroseno ya afecta a los aeropuertos internacionales. Según informa Efe, los vuelos de Iberia y Air Europa desde La Habana a Madrid requerirán de una parada técnica de repostaje en Santa Domingo, República Dominicana, a partir de este martes hasta el viernes y los horarios previstos se verán afectados.

Porlas restricciones la aerolínea con sede social en Llucmajor hará la parada técnica en Santo Domingo desde este martes, 10 de febrero, y operará del mismo modo los días 11 y 12 de febrero y también sus horarios previstos se verán afectados, informa Air Europa.

Iberia ha activado una flexibilización de tarifas para que aquellos clientes con billetes a Cuba ya emitidos puedan realizar cambios voluntarios en su viaje.

Sangría de turistas

La grave crisis energética que atraviesa Cuba se ha agravado desde la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, el pasado 3 de enero, que ha supuesto el corte de suministro energético para la isla. Después se ha sumado, desde el 29 de enero, la amenaza de Trump de aranceles a los países que vendan petróleo a la isla. Todo ello cuando Cuba arrastra una sangría con la caída del turismo, una de sus principales vías de entrada de divisas.

En 2018 recibió 4,7 millones de visitantes, pero tras el covid y las medidas de bloqueo de Estados Unidos la crisis interna ha crecido a pasos galopantes. Ha ido perdiendo cuota de mercado en favor de otros destinos del Caribe y también rutas aéreas. En 2025 cerró con 1,8 millones de turistas.