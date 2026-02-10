La mallorquina Paula Nadal, entre los 9 jóvenes españoles del Barco de la Juventud Mundial / .

La mallorquina Paula Nadal y otros ocho españoles participarán a partir del próximo domingo en el Barco de la Juventud Mundial, una expedición integrada por 200 participantes de todo el mundo que partirá desde Bangkok (Tailandia) hacia Tokio (Japón) con el objetivo de fomentar el entendimiento intercultural, la cooperación internacional y el activismo juvenil.

El Barco de la Juventud Mundial ('Ship for world youth', en inglés) zarpará desde el puerto de Bangkok y efectuará paradas en las ciudades niponas de Aichi y Okinawa antes de concluir su recorrido a mediados de marzo en Tokio.

Los españoles compartirán su vida durante un mes a bordo del barco Nippon Maru con participantes de 11 países, procedentes de Camerún, Canadá, Chile, Grecia, Jamaica, Mongolia, Mozambique, República Dominicana, Nueva Zelanda, Palaos y del país anfitrión y organizador de la iniciativa, Japón.

En esta 37ª edición representarán a España Edu Aretxaga (Navarra), Brian Bujalance (Andalucía), Dolça Collado (Cataluña), Xian Faro (Galicia), Claudia Lera (Asturias), Adrián Morcillo (Cataluña), Asensio Sabater (Murcia) y Sol Vázquez (Madrid), además de la mallorquina Paula Nadal.

¿Quién es Paula Nadal?

Con 25 años y procedente de Mallorca, Nadal es psicóloga, cuenta con un máster en Resolución de Conflictos y actualmente estudia el Máster en Psicología General Sanitaria mientras actúa como voluntaria de Cruz Roja en centros penitenciarios y trabaja con menores con diversidad funcional.

En el proyecto, formará parte del Comité de Inclusión Social y espera contribuir “creando buen ambiente, fomentando la escucha y ayudando a que el grupo se sienta unido y cuidado”. La joven ha manifestado que se presentó al proyecto porque se trata de una oportunidad “única” y porque convivir con jóvenes de tantos países y “aprender de forma experiencial” le parecía “irresistible”.

Durante el programa, que nació en 1988, los seleccionados participarán en actividades formativas, encuentros institucionales y sesiones de intercambio cultural con altas autoridades japonesas, entre las que están confirmadas audiencias con la primera ministra de Japón y con miembros de la familia imperial.

Tras seis años de ausencia, el Gobierno japonés ha vuelto a invitar a España a participar en esta iniciativa, organizada por el consulado general de Japón bajo el auspicio de la oficina de la primera ministra nipona.

Más de 400 españoles se presentaron

Más de 400 españoles presentaron su candidatura para esta edición, de la que finalmente fueron seleccionados nueve jóvenes a través de la Embajada del Japón en España, con la colaboración del Consejo de la Juventud de España (CJE) y de la SWYAA Spain (la asociación de antiguos alumnos españoles que han participado en el programa).

"Tenemos una relación histórica con el gabinete de la primera ministra de Japón, responsable del impulso del programa, que permitirá que un grupo de jóvenes pueda participar en uno de los programas de cooperación más prestigiosos del mundo", ha manifestado a EFE la presidenta del CJE.

España asistirá por octava ocasión al Barco de la Juventud Mundial tras haber estado presente en las ediciones cuarta, duodécima, decimotercera, decimoquinta, vigésima, vigésima cuarta y trigésima.