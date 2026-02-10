Maletas amontonadas en el aeropuerto de Palma: las imágenes del incidente en la recogida de equipajes que circulan por redes
Un vídeo difundido por Mallorcaviral muestra equipaje acumulado en una cinta de Son Sant Joan y genera debate entre los viajeros sobre la falta de personal
Un vídeo difundido en los últimos días por la cuenta Mallorcaviral ha llamado la atención en redes sociales al mostrar una escena poco habitual en el aeropuerto de Palma, concretamente en la zona de recogida de equipajes.
En las imágenes se observa cómo varias maletas aparecen amontonadas en el suelo, al final de una de las cintas, como si el equipaje se hubiera ido acumulando hasta caer fuera del recorrido habitual. La escena sorprendió a los viajeros que aguardaban sus pertenencias tras aterrizar en Son Sant Joan.
Reacciones dispares entre los pasajeros
Las opiniones de los usuarios han sido diversas. Mientras algunos pasajeros restaron importancia a lo ocurrido y señalaron que recoger la maleta y continuar el viaje no suponía mayor complicación, otros aprovecharon el vídeo para compartir experiencias similares y reclamar más presencia de personal en la zona de recogida de equipajes.
Un hecho aislado en el aeropuerto de Palma
Según han indicado usuarios habituales del aeropuerto, se trató de un incidente puntual y aislado, que se resolvió en poco tiempo y sin consecuencias relevantes para los pasajeros. Aun así, las imágenes han reavivado el debate en redes sociales sobre la gestión del equipaje en momentos de alta afluencia y la atención al pasajero en el aeropuerto de Palma.
