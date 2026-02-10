Implantes dentales en Mallorca: en qué consiste esta técnica y cuáles son sus ventajas

Una bonita sonrisa no es solamente una cuestión de estética, si no también de salud buco dental.Perder una pieza dental afecta a la funcionalidad de la dentadura y puede provocar el movimiento de las piezas adyacentes, además de problemas en el habla y la masticación.

La pérdidad de dientes es cada vez más habitual y se puede producir por la mala higiene bucodental o por patologías como la periodontitis, el bruxismo o la pérdida del hueso maxilar. Según explica el doctor Emilio Martínez-Almoyna, codirector médico de Clínicas Udemax, los implantes dentales son la mejor solución cuando se produce la pérdida de una pieza dental tanto por higiene bucodental, como por funcionalidad y estética.

Por qué deberías optar por un implante

“La sonrisa es nuestra carta de presentación; mostramos nuestros dientes constantemente, al hablar, al reír y al expresarnos. Eso hace que las personas quieran sentirse cómodas y satisfechas con su sonrisa, optando por el tratamiento de implantes dentales en el caso de haber perdido una o varias piezas”, dice el doctor Emilio Martínez-Almoyna. Y los últimos avances en implantología aplicado en Clínicas Udemax permiten recuperar la sonrisa en un solo día. Te explicamos cómo funciona.

Implantes dentales en un día: estas son sus ventajas

Con la técnica de implantes dentales en un día realizada en Clínica Udemax, puedes recuperar tus piezas dentales en una sola sesión. Antes era necesario esperar meses, ahora se coloca la raíz de titanio y la prótesis provisional en una única intervención. “Así, durante el proceso de osteointegración del implante, los pacientes ya disfrutan de su nueva sonrisa. Con esta técnica respondemos de forma efectiva a las demandas de los pacientes, cada vez más exigentes con los tratamientos que ofrecemos. Desean solucionar los problemas bucodentales en el menor tiempo posible”, comenta el doctor Martínez-Almoyna.

Según explica el doctor Martínez-Almoyna, con este tratamiento se reduce el número de intervenciones y también la posibilidad de molestias, infecciones u otros problemas post-operatorios. Por todo ello “podríamos decir que este tratamiento es incluso más seguro que el tradicional. La durabilidad del implante dental es exactamente la misma, precisando de una correcta higiene y de revisiones bucodentales, las cuales son para toda la vida”.

¿Necesitas un implante dental?: Tres cuestiones que debes saber.

¿Cuánto tiempo dura todo el proceso?: Entre tres y seis meses, aunque esto puede variar dependiendo de los procedimientos que requiera cada paciente. Por ejemplo, si necesita injertos óseos, el proceso puede ser más largo. Tras la colocación del implante, se requiere un período de osteointegración que dura de tres a cuatro meses. Con esto asegura que el implante ha quedado integrado en el hueso. Por último, se coloca la prótesis definitiva. ¿Pueden surgir complicaciones? La implantología dental tiene una alta tasa de éxito, aun así, puede haber complicaciones como infecciones, que el implante no fusione con el hueso o que elimplante se mueva. Para reducir estos riesgos es imprescindible elegir un odontólogo experimentado y realizar el seguimiento y los cuidados post-operatorios. ¿Cómo afecta la implantología a la salud buco dental? Los implantes son una solución fija que puede durar toda la vida si se cuidan adecuadamente. Con ellos mejora la masticación y el habla. Además, ayudan a preservar el hueso maxilar, mantiendo la estructura facial y evitando el desplazamiento de dientes adyacentes.

La importancia de elegir odontólogos expertos en implantes

En Clínica Udemax son especialistas en implantología dental en Mallorca. Su equipo está altamente cualificado para realizar estos procedimientos y aplica tratamientos relacionados para garantizar el éxito de la intervención como el injerto de hueso dental o la elevación del seno maxilar. Si quieres un resultado inmediato, con la técnica de implantes dentales en un día se colocan prótesis temporales en una sola sesión.