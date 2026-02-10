Iberia Express lanza descuentos de hasta el 30 por ciento en todas sus rutas por San Valentín

Iberia Express invita a sus clientes a celebrar el día de San Valentín viajando con una promoción especial: hasta un 30 por ciento de descuento para volar entre Madrid y todos sus destinos, tanto nacionales como internacionales.

La aerolínea ha lanzado esta semana en su web una promoción de hasta el 30 por ciento de descuento en sus tarifas Express y Classic para disfutar de sus destinos en Europa, Norte de África y Oriente Medio, así como los nacionales en Canarias, Baleares y Península.

La promoción estará activa hasta el domingo 15 de febrero, para volar entre el 24 de febrero y el 18 de junio de 2026.

Sorteo en Redes Sociales

Para celebrar San Valentín entre sus seguidores en Redes Sociales, del 13 al 17 de febrero Iberia Express realizará un sorteo de dos billetes de ida y vuelta a cualquiera de los destinos de la aerolínea; un ganador que podrá disfrutar de este viaje en la mejor compañía.

San Valentín a bordo

Además, del 14 al 28 de febrero, la aerolínea ha diseñado en su servicio a bordo un detalle muy especial: acompañará con unos bombones Caja Roja de Nestlé a los pasajeros que pidan prosecco, y quieran añadir un toque especial a su viaje brindando por los buenos momentos compartidos.

Los mejores precios en el Club Express

Los descuentos de San Valentín de Iberia Express es una promoción exclusiva para los socios del Club Express. Darse de alta es totalmente gratuito, y uno de los principales beneficios que ofrece a sus miembros es el acceso a los mejores precios en todos los vuelos operados por Iberia Express, con un descuento mínimo garantizando. El Club Express ya cuenta con 2,5 millones de clientes activos, permite también a los socios acceder al entretenimiento a bordo de los aviones, películas, series, podcasts, etc.; así como a su área privada y a las promociones exclusivas de la aerolínea.

Tarjetas regalo

Iberia también celebra San Valentín con sus tradicionales tarjetas regalo con descuentos de hasta el 10% para volar a cualquiera de sus destinos. Disponibles hasta el 15 de febrero, estas tarjetas se pueden personalizar con una dedicatoria especial y tienen validez de un año.