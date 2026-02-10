Donan más de 500 peluches para niños en acogida del IMAS
EP
El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ha recibido más de 500 peluches gracias a una iniciativa solidaria impulsada por el Club de Voleibol Mayurka, dirigida a los menores que viven en los centros de acogida residencial gestionados por el IMAS, así como los que están con familias acogedoras.
Según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, la recogida se ha realizado gracias a la implicación de las familias del club, que han participado activamente en esta 'peluchada' solidaria.
El presidente del IMAS y conseller de Bienestar Social del Consell de Mallorca, Guillermo Sánchez, ha mostrado su agradecimiento por la sensibilidad y el compromiso del club y de las familias que han hecho posible esta donación, "que va mucho más allá de un gesto material".
Además, ha destacado que estos peluches "aportan calor, seguridad y afecto a los niños que han vivido situaciones difíciles, y contribuyen a su bienestar emocional en momentos especialmente sensibles".
