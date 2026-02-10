Diez dormitorios, diez baños y parque propio: un alemán vende su “castillo” en Mallorca

Una de las propiedades más exclusivas de Palma ha cambiado de manos. Se trata del Castello M, una villa villa de estilo señorial situada en Son Vida , que ha sido vendida por una familia alemana a una empresa española cuyo propietario no pertenece a la Unión Europea.

La operación ha sido gestionada por Engel & Völkers, tal y como ha confirmado Gabriela Muñoz, responsable de la inmobiliaria en Son Vida, a Mallorca Zeitung, periódico del mismo grupo editor que Diario de Mallorca.

Una de las mayores fincas de Son Vida

El Castello M se encuentra en una de las zonas más altas de Son Vida y, según la inmobiliaria, figura entre las cinco mayores propiedades del prestigioso barrio, conocido por su exclusividad y por sus vistas panorámicas sobre la bahía de Palma.

Vista de Castello M. / Engel & Völkers

La venta se cerró a finales de 2025, gracias al trabajo de dos asesoras de Engel & Völkers: Beatrice David y Carolynne Millingthon.

Un propietario alemán que reformó por completo el interior

La propiedad pertenecía hasta ahora a una familia empresaria alemana, que, según Muñoz, "dedicó mucho tiempo y cariño a la casa". De hecho, en los últimos años el propietario había renovado casi por completo el interior de esta vivienda, construida en 1988 con una estética similar a la de un castillo.

En 2022, por motivos personales, decidió ponerla en venta. Inicialmente la comercialización se realizó de forma discreta, a través de marketing privado. No fue hasta mediados de 2024 cuando el anuncio se abrió al público general. El comprador definitivo apareció en 2025, tras más de un año de negociaciones.

Mágnifico también por dentro. / Engel & Völkers

Precio confidencial

Gabriela Muñoz no puede revelar la identidad de los nuevos propietarios, pero sí ha confirmado que se trata de una empresa con sede en España, cuyo titular es un ciudadano no europeo.

El precio de venta tampoco ha trascendido, aunque otras agencias llegaron a ofrecer la finca en el mercado por 19 millones de euros.

Lujo en cada rincón

La propiedad destaca por sus dimensiones y equipamientos. El solar tiene una superficie de 8.800 metros cuadrados, con más de 3.000 metros construidos y unos 2.500 metros de vivienda útil, repartidos en varios edificios.

La casa principal cuenta con diez dormitorios, diez baños en suite, tres chimeneas, un gimnasio y una habitación para invitados que también puede utilizarse como estudio de yoga.

En el exterior, la finca dispone de una gran piscina con fuentes ornamentales, pista de tenis, un salón de eventos al aire libre, un spa con hammam y un centro deportivo.

La terraza está equipada con una zona de barbacoa, bar propio bautizado como “Linny’s”, parrilla de carbón, instalación para cocinar con wok y horno de pizza.

Junto a la vivienda, en una zona ajardinada denominada parque Sabine, se ha creado un pequeño lago artificial.

La finca también incluye garaje para cuatro vehículos y punto de recarga para coches eléctricos.

La propiedad dispone de un bar propio bautizado como “Linny’s” / Engel & Völkers

Uno de los grandes movimientos inmobiliarios del año

Gabriela Muñoz considera esta venta como una de las más destacadas en Son Vida en los últimos años, aunque aclara que el mercado está muy activo: “2025 fue el segundo mejor año de nuestra historia en esta zona”, afirma.

La demanda sigue siendo alta y quedan muy pocas parcelas disponibles. De hecho, muchas de las operaciones actuales consisten en compras de casas antiguas para su demolición y construcción de nuevas villas.

No será el caso del Castello M. Según Muñoz, los nuevos propietarios tienen previsto reformar completamente el interior, pero mantendrán la estructura original del edificio.