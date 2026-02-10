Costa ve imposible que se apruebe un sistema de financiación negociado solo con Cataluña

El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, asegura que es "imposible" que se apruebe un nuevo sistema de financiación autonómica negociado de forma bilateral con Cataluña, con una propuesta del ejecutivo central que, como ha dicho, cuenta con el rechazo incluso de comunidades gobernadas por el PSOE.

En su intervención en el pleno del Parlament, el conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha criticado que el líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras, haya tenido en cuenta únicamente los intereses de Cataluña y que haya dejado al margen al resto de comunidades autónomas.

En este contexto, Costa ha defendido el principio de ordinalidad como un criterio solidario y ha reprochado a Iago Negueruela, del PSOE balear, que no haya aprovechado la sesión de este martes para concretar los aspectos que cree que pueden mejorarse en la propuesta planteada por el Ministerio de Hacienda.

Al inicio de su intervención, ha destacado que el Gobierno haya presentado la propuesta de reforma del sistema de financiación, si bien ha reiterado que el planteamiento del Ministerio de María Jesús Montero es "inaceptable" para Baleares porque "ignora por completo" la realidad de las islas.

Costa ha explicado en la cámara que afronta esta negociación "con responsabilidad, voluntad de diálogo y lealtad institucional", pero también "con determinación y líneas rojas muy claras".

Por ello, ha pedido que se reconozca la insularidad, que se tenga en cuenta el crecimiento poblacional y la población flotante en Baleares, que se incorpore el principio de ordinalidad y que se respete "plenamente" la autonomía tributaria de las comunidades.

"No aceptaremos negociaciones bilaterales que nos excluyan, ni privilegios territoriales y ni imposiciones fiscales que contradigan la voluntad democrática de los ciudadanos de Baleares", ha hecho hincapié.

También ha lamentado que lo que debe recibir Baleares se haya negociado entre el presidente del Gobierno y Junqueras, a quien ha reprochado que no forme parte de ningún gobierno autonómico ni represente institucionalmente a ninguna comunidad autónoma.

El PSOE reconoce que la propuesta es "mejorable"

Por su parte, Iago Negueruela (PSIB) ha reconocido que la propuesta de Hacienda es "mejorable", si bien ha acusado a Costa de no querer negociar y de actuar "acobardado" por las instrucciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para rechazar algo que mejora a la comunidad.

Lluís Apesteguia (Més per Mallorca) también cree que la propuesta del Gobierno perjudica a Baleares, aunque ha instado al ejecutivo a negociar y a construir un amplio consenso previo.

En la misma línea se ha mostrado el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, quien ha abogado por aprovechar la negociación para reformar el sistema y ha advertido sobre los riesgos de la multilateralidad.

José María García, de Unidas Podemos, ha reprochado que no haya sido la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, quien compareciera en el pleno de este martes para debatir la propuesta del nuevo sistema de financiación.

Además, Patricia de las Heras (Vox) ha expuesto su rechazo al modelo planteado, al considerar que diferencia entre españoles de primera y de segunda. "No vamos a aceptar que España se rompa por el bolsillo", ha comentado, mientras el portavoz 'popular', Sebastià Sagreras, ha incidido en que la financiación debe negociarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.