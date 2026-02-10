El Congreso acepta comenzar a tramitar una reforma de la Constitución para que Formentera tenga un senador propio

Una amplia mayoría del Congreso ha dado este martes el visto bueno al inicio de la tramitación legislativa en las Cortes para que se modifique el párrafo de la Constitución que define la circunscripción insular en la elección de senadores, para que Formentera tenga representante propio.

La que puede convertirse en la cuarta reforma de la Constitución cuenta en principio con mayoría suficiente para salir adelante, ya que la apoyan casi todos los grupos, incluidos los dos mayoritarios, PP y PSOE.

Tres diputados del Parlament balear han defendido la iniciativa en el pleno de la Cámara Baja en el debate de toma en consideración: la popular Cristina Gil, la socialista Pilar Costa y el representante de Formentera en la asamblea autonómica, Llorenç Córdoba.

Gil ha recordado que tras la reforma del Estatuto autonómico de 2007 la Pitiusa menor tiene ya un Consell independiente, por lo que se cumple la premisa incluida en el artículo 69.3 de la Constitución de que pueden tener senador propio las islas que cuenten con cabildo o consejo insular.

Por ello, Costa ha resaltado que es "del todo incomprensible y anacrónico" que Formentera lleve 19 años siendo "la rara avis" entre las islas en el Senado y ha deseado que "a pesar del ruido y las diferencias" entre los partidos en otros asuntos, "no se frustre" esta reforma constitucional.

Córdoba ha hecho hincapié en que es necesaria una circunscripción independiente en las elecciones al Senado para Formentera para fortalecer a la Cámara Alta como cámara territorial y para que el texto constitucional "responda a una realidad que ya existe".

Entre los diputados del Congreso, han apoyado la propuesta durante el debate representantes del PP, PSOE, Sumar, PNV, Junts, ERC y Podemos, y tan solo ha mostrado reticencias Jorge Campos, de Vox, al entender que aunque cumpla "los requisitos técnicos" desde la reforma estatutaria de 2007 no solucionará los problemas de la isla, entre los que ha puesto énfasis en la inmigración.

"Solo se borra la ultraderecha, que siempre se niega a ensanchar la democracia", ha lamentado la diputada socialista Milena Herrera, mientras José Vicente Marí, del PP, ha instado a "no malograr" el "amplio consenso" para esta reforma constitucional.

Para que esta reforma de la Constitución salga adelante tendrá que obtener mayorías de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado, que en ambos casos se alcanzará si el PSOE y el PP mantienen su respaldo.