Una promotora inmobiliaria recurre la anulada convocatoria de plazas de alquiler turístico del Consell de Mallorca

La citación tuvo que ser cancelada ante los sucesivos fallos informáticos

Archivo - Cartel de una vivienda turística

Archivo - Cartel de una vivienda turística / EUROPA PRESS - Archivo

EP

Palma

Una promotora inmobiliaria ha recurrido judicialmente la anulada convocatoria de plazas de alquiler turístico lanzada por el Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos (CBAT), dependiente del Consell de Mallorca.

El recurso ha sido interpuesto ante el Tribunal de Instancia de la sección contenciosa administrativa número uno de Palma contra la resolución del pasado octubre en que se acordó la imposibilidad de resolver la convocatoria de plazas.

Así consta en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) de este martes, en el que el CBAT da cuenta del recurso e insta a todos los interesados y a las personas o entidades que solicitaron plazas a comparecer ante el tribunal en un plazo máximo de nueve días.

Sucesivos fallos informáticos

La convocatoria de plazas de alquiler turístico lanzada por el Consell de Mallorca tuvo que ser cancelada ante los sucesivos fallos informáticos.

La patronal del alquiler turístico de Baleares, Habtur, consideró "escandalosa e injustificada" la decisión de aplazar la convocatoria y recriminó que no hubiera los mismos errores con las plazas turísticas para hoteles y edificios catalogados.

