Arrancan los cables de los focos que iluminan de noche la catedral de Palma

Unos desconocidos han cortado los cables que transmiten la electricidad a los focos que proyectan la luz sobre la fachada principal de la Seu, lo que permite que la presencia de la catedral de Mallorca sea, aun si cabe, más espectacular vista desde lejos. Se trata de los cables de los focos que están colocados estratégicamente en la muralla de Palma, que hace años se instalaron con el objetivo de mejorar en horas de poca luz solar la visión de la histórica construcción religiosa.

Son focos que tienen la capacidad para transmitir luz de diferentes colores. Fue el pasado lunes cuando un operario municipal descubrió los destrozos. Al asomarse a la muralla descubrió que los cables estaban cortados y que estos destrozos se repetían en las diferentes zonas donde están instalados los focos. La hipótesis inicial que se baraja es que, posiblemente, el objetivo de dicha acción fuera apoderarse del cobre que cubre dichos cables de electricidad.

El cable cortado se descuelga junto al muro / .

A simple vista se comprueba que se trata de un corte limpio, que se repite en los distintos tramos donde están instalados estos focos eléctricos, que fueron situados en lugares estratégicos de la murada para mejorar la luminosidad de la Seu. Aunque de momento solo se trata de hipótesis, las imágenes se sitúan en la sospecha de que el autor de estos destrozos debió utilizar una herramienta capaz de cortar unos cables tan gruesos, ya que de otro modo es imposible realizar tales daños. Los focos están instalados en la misma pared vertical y no es fácil llegar hasta el cableado eléctrico. Por tanto, o bien se utilizó una herramienta larga o la persona que se asomó por la pared para acceder a los cables contó con algún cómplice, puesto que hay bastante altura entre la parte superior del muro de piedra y el suelo. El autor de los destrozos logró llevarse la mayor parte del cableado.

Parte del cableado quedó descolgado junto a una de las entradas / .

Esta mañana ningún responsable de la catedral se había dado cuenta de dichos destrozos y no se sabe si alguien se percató que la pasada madrugada el edificio religioso no estaba iluminado. Aunque es cierto que los focos iluminan la Seu, tanto la instalación eléctrica, como su mantenimiento, es responsabilidad del Ayuntamiento de Palma. La catedral no tiene ninguna responsabilidad sobre dicho sistema eléctrico.

Fuentes de la Policía Local también han confirmado esta mañana que no se había recibido ninguna denuncia, ni tampoco algún aviso, sobre los daños ocasionados en la instalación eléctrica municipal.

De momento tampoco se ha localizado a ningún testigo de lo ocurrido, lo que complica la labor de localizar al autor, o autores, de estos destrozos que, de momento, dejarán a la catedral varios días sin la luz que apunta a sus muros a partir del momento que desaparece el sol.