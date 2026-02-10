Antoni Vera: «Una vez se haya resuelto la investigación reservada, se sabrá todo el contenido del expediente sobre el CTEIB»

«Una vez se haya resuelto la información reservada, se sabrá toda la información del expediente». Con estas palabras, el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha respondido este lunes a las preguntas sobre el hermetismo que rodea la crisis en el Centro de Tecnificación Deportiva de Balears (CTEIB).

Vera ha querido zanjar la polémica sobre el bloqueo administrativo del informe de inspección realizado el pasado junio al asegurar que el proceso sigue los cauces legales habituales en situaciones de conflicto laboral y docente. «Vamos a ver, que se haya denegado el acceso al informe es básicamente porque jurídicamente estamos ante dos informaciones reservadas que aún no se han resuelto», ha explicado el responsable autonómico a este diario.

Según el máximo representante de la cartera educativa, la administración tiene las manos atadas hasta que concluyan las diligencias: «Lo que tenemos que hacer en este sentido es, se nos dice que jurídicamente tenemos que esperar a dar toda la información a que se resuelvan las informaciones reservadas. Esto es lógico y ya pasó con, por ejemplo, el CEPA Son Canals y pasa ahora. Es decir, es un tema en el que hay información reservada, materia susceptible y no se puede dar este contenido».

A la parálisis administrativa se suma ahora una demora en los plazos previstos para el centro. La evaluación a la directora, que debía iniciarse este mismo lunes 9 y prolongarse durante los días 10 y 11 de febrero, finalmente no ha comenzado. Este retraso añade más presión a un proceso clave que debe determinar la continuidad del equipo directivo y que se produce en mitad de un clima de máxima tensión entre las partes enfrentadas.

La Inspección tiene la última palabra

El conseller ha insistido en que la resolución del litigio está ahora mismo en manos técnicas y no políticas. El Departamento de Inspección Educativa está siendo el encargado de dirimir la veracidad de las acusaciones que han aflorado en el recinto. «En estos momentos es este departamento el que trabaja en estas dos investigaciones. Una vez se resuelvan, ya lo sabréis», ha sentenciado Vera, emplazando a los implicados a esperar la conclusión de los expedientes.

Esta decisión de la Conselleria supone, en la práctica, mantener bajo llave el resultado de la supervisión excepcional que se llevó a cabo el verano pasado con un despliegue de tres inspectores. Aquella intervención tenía como objetivo analizar presuntas irregularidades contables, absentismo y un clima de trato vejatorio denunciado por un sector crítico del profesorado.

Un polvorín en el antiguo Príncipes de España

El escenario que se vislumbra tras las palabras del conseller es el de una institución partida en dos. Por un lado, un grupo de profesores y exdocentes ha denunciado una gestión «negligente» en el día a día del centro. Por otro, la cúpula directiva ha roto su silencio para tildar las acusaciones de «campaña de acoso».

Antoni Albertí, jefe de estudios del CTEIB, ha sido contundente al señalar que el malestar no es generalizado, sino que proviene de un núcleo reducido de docentes con «pretensiones personales». Según Albertí, el conflicto ha estallado ahora porque la directora opta a un tercer mandato, algo que habría «desquiciado» a quienes aspiran a sustituirla. «Son seis que quieren ser el equipo directivo», afirma la dirección, que cuenta con el apoyo del 75% del claustro según las votaciones internas.

Acusaciones de «acoso vertical» e indefensión

La tensión en las instalaciones ha alcanzado cotas personales. La dirección señala directamente al orientador del centro como el instigador de las quejas, mientras que los profesores críticos aseguran sentirse «absolutamente indefensos» ante la gestión de la cúpula. El propio Albertí ha llegado a describir la situación actual como una agresión constante.

Desde el equipo directivo se niega cualquier anomalía económica o absentismo. Sostienen que todas las facturas están auditadas y que la directora, Sonia Gabaldón, imparte sus horas lectivas reglamentarias. Atribuyen las quejas a una estrategia de «ir soltando mierda» para forzar un relevo en el mando aprovechando el proceso de evaluación que finaliza en marzo.