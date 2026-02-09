Vox prevé conseguir más de 10 diputados en Baleares tras los resultados en Aragón y Extremadura: "Los ciudadanos votan 'no' al bipartidismo"

La portavoz de Vox en Baleares, Manuela Cañadas, ha expresado la "absoluta satisfacción" de su formación por los resultados de las elecciones autonómicas en Aragón que, a su juicio, confirman un "crecimiento brutal" y la consolidación de Vox. Cañadas sostiene que "el ciudadano ha votado el sentido común" y carga contra las "políticas suicidas para el sector primario" que, según afirma, "tanto el Partido Popular como el PSOE apoyan en Europa y que afectan gravemente a toda nuestra nación". En este contexto, advierte de que el PP "no debería salir tan eufórico", ya que "ha perdido dos diputados y ahora son más necesarios que nunca los diputados de Vox".

Preguntada por una lectura balear de los resultados, señala que lo ocurrido en Aragón "no es trasladable automáticamente" al archipiélago, donde Vox, recuerda, ya casi triplicó su representación en 2023, pasando de tres a ocho diputados. Hace tres años, el partido de Santiago Abascal obtuvo casi el 14% de los votos, mientras que los últimos resultados de otras comunidades autónomas los sitúan cerca del 18 por ciento. En este sentido, apunta que las encuestas sitúan a su partido en 10 o incluso 12 escaños y califica de "espectaculares" los resultados obtenidos en otras comunidades autónomas.

La dirigente de Vox insiste en que el resultado refleja el hartazgo de los ciudadanos con "este bipartidismo corrupto" y reprocha al PSOE que "no haga autocrítica de su corrupción nacional ni de cómo está llevando al país a la ruina". A su entender, el mensaje de las urnas es claro: "Esta va a ser la tónica en todas las elecciones: los ciudadanos votan no al bipartidismo".

En clave de gobernabilidad, Cañadas subraya que Vox "no regala votos a cambio de nada" y pone como ejemplo el bloqueo institucional en Extremadura, donde la presidenta, María Guardiola, "está bloqueando un gobierno porque no se entera de qué han votado los ciudadanos". También defiende que "la gente se informa cada vez más a través de las redes sociales" y que existe una tendencia clara que "algunos quieren bloquear", en referencia a la propuesta de Pedro Sánchez de prohibirá el acceso a plataformas digitales a menores de dieciséis años

Reflexión del PP

Cañadas reclama una "reflexión profunda" al PP, al que acusa de tener "17 discursos distintos, uno por comunidad". No obstante, reconoce que en Baleares "después de dos años están empezando a asimilar que los votantes de Vox pidieron un cambio y están empezando a respetar a nuestro partido". En el plano estatal, contrapone el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo con el de Santiago Abascal, asegurando que "Feijóo no es un líder internacional como sí lo es Abascal".

Sobre la agenda política en Baleares, la portavoz de Vox avanza que la inmigración será un tema central, junto a la crisis del sector agrario, las protestas de agricultores y pescadores y una "emergencia habitacional gravísima". Defiende medidas como "liberar suelo, construir, abrir áreas de transición en municipios colindantes con Palma y dar prioridad a los residentes y a quienes vienen a trabajar a las islas". En este punto, reconoce que "el PP ha hecho lo que ha podido", pero ha atribuido muchas dificultades a la "inseguridad jurídica increíble" derivada de la ley estatal de vivienda, asegurando que "la gente sigue teniendo miedo".

Finalmente, Cañadas concluye que Vox gobernaría "con más valentía, menos miedo y más agilidad", aunque admite que "venimos de ocho años de políticas fracasadas que hacen mucho daño y que no se revierten en solo cuatro".