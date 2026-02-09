Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El techo de PP/Vox son 35 escaños

Imagen de archivo de la urna de votación en las Cortes de Aragón.

Imagen de archivo de la urna de votación en las Cortes de Aragón. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Matías Vallés

Matías Vallés

La mala noticia para los santurrones es que Vox se ha independizado de los mecanismos ideados para frenarlo, ha adquirido la velocidad de escape. La buena noticia es que el crecimiento de los neofranquistas no llegará al cielo, se detendrá en la vicepresidencia del próximo Govern, más un par de conselleries. Con Aragón como advertencia y presagio, Sebastià Sagreras no ha elegido el mejor día para evocar una fantasiosa mayoría absoluta del PP balear. Desmiente hasta las encuestas de su propio partido.

Los datos remitidos desde Génova al PP balear a finales del año pasado conceden nueve diputados autonómicos a Vox, hoy son ocho. La clave no radica en la exactitud de la medición, sino en que la dosis citada impone un Govern de coalición y descarta de plano las ensoñaciones absolutistas. Si no quieres ultraderecha, vota Prohens.

Qué país, donde la mesura y el equilibrio emanan de Vox Balears. Cuando Manuela Cañadas propone superar los diez diputados sin extralimitarse en doblar los actuales a 16, se somete sin saberlo al tope disponible para PP/Vox. Los únicos socios posibles suman ahora mismo 34 diputados. Parece una cifra excepcional, hasta que se recuerda que el peor president de la historia de Balears obtuvo 35 en 2011. No hay más allá.

¿Por qué cabe situar la frontera mágica de PP/Vox en 35? Porque incluso la pésima Pilar Alegría ha obtenido 18 escaños en Aragón, que son 16 en Balears con la corrección por la diferencia de escaños totales, de 67 a 59. La aniquilación no existe con la Ley d’Hont, otro gallo cantara con el sistema proporcional. Por tanto, y a partir de sus ocho actas vigentes, cada nuevo diputado de Vox le roba un escaño al PP. La izquierda local ya está reducida a la mínima expresión, tal vez con todo merecimiento.

