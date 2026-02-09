Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Tarjeta Única o Intermodal? La duda más repetida para moverte gratis por Mallorca

No hay diferencias reales entre ambas, pero sí recomendaciones importantes según tu caso

La nueva Tarjeta Única de transporte.

La nueva Tarjeta Única de transporte. / Jaime Reina

Duna Márquez

Palma

Moverse por Mallorca en transporte público es gratuito para las personas residentes, tanto si utilizan la Tarjeta Intermodal como la Tarjeta Única. Aunque muchos usuarios se preguntan cuál es mejor o qué ventajas ofrece una frente a la otra, la realidad es clara: a día de hoy no hay diferencias prácticas entre ambas tarjetas.

Las dos permiten desplazarse sin coste por toda la isla utilizando los servicios del TIB, la EMT de Palma, el tren y el metro, con las mismas condiciones y validaciones. El cambio no afecta al uso diario ni a los trayectos habituales.

La Tarjeta Única, pensada para unificar el sistema

La Tarjeta Única es la nueva versión impulsada por las administraciones para unificar la movilidad pública en una sola tarjeta, especialmente orientada a las personas que ya disponen de la Tarjeta Ciudadana. En este caso, sí se recomienda hacer el cambio, ya que la Tarjeta Ciudadana dejará de funcionar en el transporte público a finales de marzo.

Si ya tienes Tarjeta Intermodal, no hace falta cambiarla

Para quienes ya cuentan con la Tarjeta Intermodal, el mensaje es claro: no se recomienda solicitar la Tarjeta Única por ahora. El motivo no es técnico, sino práctico. Las listas de espera para obtener la Tarjeta Única son largas y, dado que no ofrece ventajas adicionales, el cambio no resulta necesario en este momento.

¿Y si no tienes ninguna?

Las personas que todavía no disponen de ninguna de las dos tarjetas pueden solicitar cita previa para tramitarla y empezar a utilizar el transporte público de forma gratuita como residentes en Mallorca. La cita se puede pedir a través del sistema oficial del TIB.

