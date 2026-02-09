Seis de cada diez jóvenes en Baleares usan el castellano como lengua habitual con sus amistades

Seis de cada diez jóvenes en Baleares (el 64,3%) utilizan el castellano como lengua habitual con sus amistades. Así lo señala el 'Anuario de la Juventud de las Islas Baleares 2025', que ha sido presentado esta mañana en Ca'n Oleo. Un estudio donde se analiza la situación sociolingüística de la población joven de las islas a través de un capítulo titulado "Del plurilingüismo desigual al predominio social del castellano".

Por lo que respecta al uso lingüístico con las amistades, el 64,3% de los jóvenes afirman utilizar sobre todo el castellano en las interacciones con los amigos, mientras que el 13,4% utiliza prioritariamente el catalán y el 7% otras lenguas o combinaciones. Según detalla el Anuario, "estos datos muestran una clara reducción en el uso del catalán si se compara con los resultados de encuestas anteriores, especialmente con los del Estudio Sociológico sobre los Jóvenes de las Islas Baleares (Ballester et al., 1998), momento en que un 38,0% de los jóvenes hacían servir mayoritariamente el catalán con las amistades y un 42,0% el castellano".

En cuanto a la comunicación con la pareja y los hijos, los resultados muestran que el castellano es también la lengua más utilizada: representa al 59,5% de los encuestados. En cambio, el uso prioritario del catalán en este aspecto baja hasta el 16,7% del total, el uso de otras lenguas o combinaciones se sitúa en el 10,2% y el uso equilibrado entre castellano y catalán en el 7,2%.

Lengua inicial

Respecto a la lengua inicial, que es la que habla un individuo cuando es pequeño, casi la mitad de la población joven tiene el castellano como lengua inicial (46,70%), mientras que una quinta parte (el 20,5%) considera que el catalán es su lengua inicial. Igualmente, el 8,6% se considera bilingüe inicial en catalán y castellano y un 22,9% declara que tiene otras lenguas (o combinaciones) iniciales.

Noticias relacionadas

Según detalla el Anuario, la edad constituye un factor relevante en la determinación de la lengua inicial de los encuestados . Así, a partir del grupo de 20-24 años disminuye de manera significativa el porcentaje de personas que identifican el catalán como lengua inicial, mientras aumenta el de los parlantes de otras lenguas o combinaciones lingüísticas. Esta tendencia se explica, previsiblemente, por el impacto de los flujos migratorios que han caracterizado a las islas durante las últimas décadas y que han modificado la composición demográfica.