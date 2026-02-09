RehbeCa: la herramienta para tratar el dolor cervical jugando

Mover el cuello puede convertirse en un gesto doloroso y limitado tras una lesión cervical. Mantener la constancia en los ejercicios de rehabilitación, además, no siempre es fácil fuera de la consulta. ¿Y si parte de esa recuperación pudiera hacerse en casa, jugando, con el móvil y con el apoyo de la inteligencia artificial? Esa es la propuesta de RehbeCa, un sistema desarrollado en la Universitat de les Illes Balears que combina videojuegos terapéuticos y tecnología avanzada para mejorar la rehabilitación cervical y facilitar el seguimiento clínico a distancia.

La rehabilitación del dolor cervical es uno de los grandes retos de la fisioterapia actual. Se trata de una patología muy frecuente, con un alto impacto en la calidad de vida y que requiere constancia, supervisión y motivación por parte del paciente. En este contexto nace RehbeCa, un sistema de rehabilitación cervical domiciliaria que utiliza videojuegos terapéuticos e inteligencia artificial para guiar, medir y personalizar los ejercicios de movilidad del cuello.

El proyecto es fruto de una colaboración interdisciplinar entre los equipos de fisioterapia, Iosune Salinas, Maria Teresa Arbós, Núria García, Lorenzo Mas, Pau Martínez y Nuria Gómez, y el equipo de informática, formado por Francisca Roig, Ramón Mas y Javier Varona. Juntos han desarrollado una herramienta que busca acercar la tecnología al ámbito clínico real, con un objetivo claro: mejorar la adherencia al tratamiento y facilitar el seguimiento del paciente fuera de la consulta.

Rango de movimiento (ROM) obtenido a partir de las mediciones con tres condiciones de restricción de la movilidad / Fuente: The puzzle of RehbeCa: an exergame for assessing cervicalgia.

Ejemplos de trayectorias registradas de un participante para resolver diferentes condiciones del puzle / Fuente: The puzzle of RehbeCa: an exergame for assessing cervicalgia.

De la accesibilidad digital a la rehabilitación clínica

El origen de RehbeCa se remonta a más de una década atrás. La tecnología base no nació en el ámbito sanitario, sino en el de la accesibilidad digital. Inicialmente, el sistema de seguimiento de la cabeza se desarrolló para permitir que personas con movilidad reducida en las extremidades superiores pudieran interactuar con ordenadores de sobremesa mediante movimientos del cuello.

Con el avance de los teléfonos inteligentes —más potencia de procesamiento y cámaras frontales de mayor calidad—, esta tecnología se adaptó al entorno móvil. En una primera etapa se exploró como forma alternativa de interacción en videojuegos generales, hasta que el equipo identificó su potencial para un campo muy concreto: la rehabilitación cervical.

«Nos dimos cuenta de que los movimientos que necesitábamos detectar coincidían con los ejercicios básicos que se trabajan en fisioterapia cervical», explican desde el equipo. A partir de ahí, el sistema evolucionó hacia una herramienta terapéutica estructurada.

Cómo funciona RehbeCa

RehbeCa utiliza la cámara frontal del dispositivo móvil para detectar los movimientos de la cabeza y el cuello del usuario. A través de técnicas de visión por computador —y, en las versiones más recientes, de inteligencia artificial— el sistema identifica la posición de la nariz y traduce el movimiento en acciones dentro de un videojuego.

El paciente no «juega» de forma convencional: cada movimiento corresponde a un ejercicio terapéutico diseñado por fisioterapeutas. El sistema está especialmente pensado para las fases iniciales de la rehabilitación, cuando la movilidad es limitada y los ejercicios deben ser suaves y controlados.

Uno de los elementos clave es el llamado parámetro de ganancia, que ajusta la relación entre el movimiento real del cuello y la respuesta en pantalla. Esto permite personalizar la dificultad: pequeños movimientos pueden generar grandes desplazamientos en el juego, adaptándose así a pacientes con movilidad reducida o con dolor.

Un protocolo completo, más allá del juego

RehbeCa no es solo un videojuego. El sistema se integra dentro de un protocolo completo de rehabilitación, que incluye ejercicios de calentamiento, juegos terapéuticos guiados, estiramientos finales y cuestionarios periódicos sobre dolor y discapacidad.

Toda esta información se sincroniza con una plataforma web que permite a los fisioterapeutas monitorizar el progreso del paciente a lo largo del tiempo. Desde este panel de control pueden consultar datos de movilidad, niveles de dolor reportados y evolución funcional, así como ajustar manualmente la dificultad de los ejercicios cuando es necesario.

Según el equipo de fisioterapia, esta combinación permite mantener el control clínico sin necesidad de que el paciente acuda constantemente a consulta, algo especialmente relevante en personas mayores o con dificultades de desplazamiento.

Inteligencia artificial aplicada al movimiento y al dolor

Uno de los avances más relevantes del proyecto es la incorporación de modelos de inteligencia artificial para mejorar el análisis del movimiento cervical. Estos modelos sustituyen progresivamente los sistemas clásicos de visión por computador, aumentando la precisión en la detección de la posición del cuello y permitiendo extraer información clínica de los patrones de movimiento.

Los resultados preliminares del estudio publicado indican que el sistema es capaz de predecir la movilidad funcional del cuello con una precisión cercana al 80 %, y detectar la presencia de dolor con un grado de acierto del 76%.

Los investigadores observaron que los pacientes con dolor tardan más tiempo en completar las tareas del juego, aunque siguen siendo capaces de realizarlas. Esta diferencia temporal, junto con otros parámetros de movimiento, abre la puerta a utilizar RehbeCa no solo como herramienta de rehabilitación, sino también como instrumento de evaluación funcional remota.

Más motivación, mejores resultados

Uno de los hallazgos más interesantes desde el punto de vista clínico es el impacto del formato lúdico en la motivación del paciente. Los juegos parecen incentivar a los usuarios a realizar movimientos más amplios y repetidos que los que se obtienen en evaluaciones clínicas tradicionales.

«La percepción de estar jugando reduce el miedo al movimiento y aumenta la implicación», señalan las fisioterapeutas del proyecto. En la prueba piloto realizada con personas mayores, la aceptación fue alta y la usabilidad obtuvo puntuaciones muy positivas.

No obstante, el equipo reconoce las limitaciones actuales del sistema. La muestra de pacientes con la que se ha entrenado la inteligencia artificial presenta, por ahora, patologías relativamente leves, lo que limita la capacidad del modelo para generalizar a casos más graves.

Del laboratorio al hospital

En la actualidad, RehbeCa se encuentra en una fase clave de transición. El proyecto cuenta con financiación obtenida a través de una convocatoria nacional competitiva (2022–2025) orientada a la transformación ecológica y digital, y ha establecido una colaboración con la Fundación BIT para integrar el sistema en su plataforma de juegos serios destinada a hospitales.

El siguiente paso es la validación en entornos clínicos reales. Esta fase permitirá evaluar el funcionamiento del sistema con un mayor número de pacientes y en condiciones asistenciales habituales.

Mirando al futuro

De cara al futuro, el equipo trabaja para que el propio sistema sea capaz de adaptar automáticamente la dificultad del juego en función del rendimiento de cada paciente. Además, se quiere potenciar RehbeCa como una herramienta de evaluación y seguimiento remoto, y ampliar el número y la diversidad de pacientes participantes para que la inteligencia artificial aprenda a responder mejor a distintos perfiles y grados de gravedad.

RehbeCa representa, en definitiva, un ejemplo claro de cómo la innovación tecnológica, cuando se diseña de la mano de profesionales clínicos, puede tener un impacto real en la práctica sanitaria y en la vida cotidiana de los pacientes.

¿Podría servirte RehbeCa?

¿Pasas muchas horas frente al ordenador o el móvil? ¿Has tenido dolor cervical o rigidez en el cuello? ¿Te cuesta mantener la constancia en los ejercicios de rehabilitación? Si la respuesta es «sí» en cualquiera de las preguntas, eres un buen candidato para usar la aplicación.

¿Podría servirte RehbeCa? / .

RehbeCa está todavía en fase de desarrollo, sin embargo, te proponemos ponerte a prueba con varios de los ejercicios que se recomiendan. Primero mira las imágenes en las que se ejemplifican los movimientos. Trata de repetirlos. ¿Puedes con todos?

Noticias relacionadas

A continuación mira la imagen del torreón y el pararrayos. ¿Podrías, con los movimientos enseñados, ir revelando todas sus partes?