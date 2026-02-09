El PSOE de Armengol defiende a Sánchez como "el único dique frente a la extrema derecha" tras la derrota en Aragón

El diputado del PSOE en Baleares Llorenç Pou ha atribuido la derrota socialista en las elecciones autonómicas de Aragón a lo que ha definido como "una oleada clara al estilo Trump, basada en el odio, el racismo y la confrontación", que, a su juicio, está condicionando de manera profunda el actual contexto político tanto en España como en el conjunto de Europa.

Pou ha advertido de que en este escenario el Partido Popular "no está actuando como debería hacerlo un partido democrático", sino que, según ha denunciado, está optando por "hacer seguidismo de Vox en lugar de hacerle frente". A su entender, esta estrategia explica la incapacidad del PP "de marcar un punto propio, diferenciado y responsable", lo que estaría reforzando a Vox y complicando el escenario institucional.

En este sentido, el diputado socialista ha señalado que la situación política en Aragón "es hoy mucho más complicada que hace solo una semana", ya que el adelanto electoral no ha servido para aclarar mayorías ni para fortalecer la gobernabilidad, sino para incrementar la dependencia de Azcón respecto a Vox.

Frente a este panorama, Pou ha defendido que "el único dique real frente a la extrema derecha es el presidente Pedro Sánchez y el PSOE", una tesis que ha vinculado directamente con la línea política del socialismo balear encabezado por la secretaria general del PSIB-PSOE y presidenta del Congreso, Francina Armengol. Según ha afirmado, solo desde posiciones "firmes y claramente democráticas se puede frenar el avance de discursos de odio y exclusión".

El dirigente socialista ha subrayado que la principal responsabilidad del partido en este momento es "escuchar a la sociedad e intentar dar respuestas reales a los problemas cotidianos de la gente", alejadas de la confrontación estéril y centradas en políticas públicas concretas. En clave balear, Pou ha identificado dos grandes preocupaciones ciudadanas que, a su juicio, deben situarse en el centro de la agenda política: la saturación turística y el acceso a la vivienda. En este punto, ha defendido que el PSOE "sí plantea soluciones", y ha puesto como ejemplo la "propuesta responsable de subir la ecotasa" como herramienta para gestionar la presión turística, proteger el territorio y reforzar los servicios públicos.